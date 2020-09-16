【快訊】影視歌三棲、藝人「小鬼」黃鴻升36歲猝逝　台灣與中港粉絲震驚

更新時間: 2020-09-16 14:37

首次發稿: 2020-09-16 14:16

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）出道17年、人氣頗高的台灣藝人「小鬼」黃鴻升，今天(16日) 被發現猝逝北投住處，年僅36歲。消息傳出，震驚兩岸三地，#黄鸿升去世# 也在中國微博成為熱搜關鍵字第一名。

台北市消防局剛初步調查，「小鬼」是在浴室摔倒意外猝死。22小時前他還在IG限時動態中Po了與狗狗哺哺的互動，誰知竟成最後的影像。

黃鴻升（小鬼）今天被家人發現陳屍在北投區三合街的住家內，警方獲報後到場發現，黃鴻升躺臥浴室外，口鼻有微出血，現場無藥物、酒瓶等，初步調查疑猝死，死因待釐清。

北市警消是在今天上午11時許獲報，北投區三合街附近民宅有救護案，派員到場時發現一名年約30多歲男子疑死亡多時，身體出現僵硬，死因待調查釐清。據了解，死者為36歲藝人黃鴻升（小鬼）。

警方初步調查，黃鴻升昨(15日) 晚7時許返回北投區住處，之後未出門。警方今天上午11時許接獲家屬報案，隨即派員到場，員警發現黃鴻升躺臥在浴室外，且臉部朝下，口鼻有微微出血。救護員抵達時發現，黃鴻升身體僵硬，研判死亡多時。

警方在現場未發現現藥物或酒瓶，現場也沒有打鬥或被外力侵入現象，初步研判疑為猝死，至於詳細死因及案發原因仍待調查釐清。

一起主持「綜藝玩很大」的吳宗憲聽到消息後悲痛表示，完全不能接受小鬼離世：「我還承諾他，至少明年（金鐘獎）可以帶著他上台。」

曾經和「小鬼」傳出交往消息後來又分手的楊丞琳，聞訊後表示「無法形容有多痛......完全無法接受」。現任女友峮峮，在TVBS錄影前聽到男友死訊，立刻取消通告離開。

楊丞琳(左) 與黃鴻升(右) 同台談笑的畫面,如今只能追憶了 (微博截圖)

微博截圖 微博截圖

資深藝人黃子佼發文指出，妻子孟耿如曾和黃鴻升合作拍攝戲劇，「潮流的路上有你，藝術的路上有你，節目的路上有你，剩女保鏢的帶領，我的老婆一直謝謝你，怎麼這麼突然呢，未來我們會想你，永遠永遠記得你」。

藝人炎亞綸也在臉書寫道，「抱歉我沒有經常跟你聚，但謝謝你在霹靂MIT時照顧我和鬼鬼。很難過。希望你一路好走RIP」。

對於黃鴻升猝逝消息，許多網友也到他的臉書留言，「還這麼年輕，為什麼要帶走他」、「多希望是假的」、「怎麼一夜之間就沒了，太難接受了」，感嘆生命真的很無常。

根據中央社，黃鴻升1983年11月28日出生，畢業於華岡藝術學校和台北城市科技大學。他18歲出道，2003年與韓宜邦（Junior）、林埈永（綠茶）組成男子團體「丸子」。2005年「丸子」解散後，黃鴻升加入「娛樂百分百」主持，2015年入圍第50屆金鐘奬。近年活躍於「綜藝玩很大」，與吳宗憲等藝人搭檔主持。

除了主持，黃鴻升影視歌三棲，電視代表作有「終極一班」、「剩女保鏢」、「轉角遇到愛」、「想見你」、「獵夢特工」；電影代表作有「陣頭」、「角頭」、「風雲高手」；曾發行Plan B等6張專輯。

黃鴻升生前因主持節目《綜藝玩很大》而人氣急升。從臉書互動情形可以看出，他人緣很好，連香港都有觀眾支持他。先前就有粉絲在小鬼黃鴻升大頭貼底下留言說: