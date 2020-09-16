「2020 ITF台北國際旅展」逆風前行　10月底台北南港正式登場

台北國際旅展邀請大家進場為所有觀光人打氣。（台灣觀光協會提供） 台北國際旅展邀請大家進場為所有觀光人打氣。（台灣觀光協會提供）

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）全台歷史最悠久的ITF台北國際旅展今年將邁入第28屆，台灣觀光協會於今（16）日召開記者會為最後一波線上旅展【中秋、雙十連假Follow Me】造勢外，並宣布「2020 ITF台北國際旅展」將照原定計畫於10月30日至11月2日於南港展覽館登場，邀請所有民眾一同進展場，為這場觀光人的嘉年華打氣！

台灣觀光協會羅瓊雅秘書長致詞時表示，因COVID-19武漢肺炎影響，觀光業受到極大重創，但在艱困的環境下，ITF台北國際旅展依然持續和觀光產業並肩合作，不僅首次舉辦從6月底開跑至今的線上旅展，今年實體旅展也將逆風前行，成為年底前全世界最大型的國際型實體旅展。

羅瓊雅秘書長說明，除了完備的防疫措施，也維持以往策展的質感、美感及設計感，更擴大互動體驗活動，並加強旅遊論壇及沙龍的深度與廣度，更策劃了一系列的亮點活動，讓大家進展場感受不一樣的氛圍，讓ITF成為獨樹一格的國際性大展。

在今日記者會中，台灣觀光協會針對各項亮點進行介紹，除了台灣近20個縣市政府展示各地特色遊程，更有超過20個國家地區參展，讓民眾來到展場就像探索秘境、環遊世界，還有觀光工廠DIY、旅人插畫似顏繪及親子體驗等一系列主題性活動，要讓大家進場值回票價。

今年除了各參展單位展出內容外，還有具知識性的【旅遊論壇】，探討《與疫情共存的時代》，更首次辦理【旅遊沙龍】，請到學者專家及旅遊達人共同討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像。而最受大小朋友歡迎的【吉祥物大遊行】以及【吉祥物見面會】更將炒熱現場氣氛，是別的展覽沒有的特殊體驗。

整場展覽以國際化、高質感為理念，還有具文化特色、將令人耳目一新的【互動體驗區】，要讓大家以五感方式體驗、享受今年最不一樣的旅展，請民眾拭目以待。歡迎大家一起到ITF旅展現場，為觀光業努力點燃希望，在最辛苦的時刻，為觀光加油！

此外，ITF台北國際旅展更為協助觀光業復甦，自6月29日起首度架設線上旅展，提供一個免費的平台讓觀光業者上架優質商品，因應即將到來的中秋連假點燃吃喝玩樂商機，飯店、旅行社紛紛獻上頂級烤肉組合和奢華住宿、旅遊體驗組合，包含台北美福、台北凱撒大飯店、The One 南園人文客棧、台北君悅、康華大飯店、山富旅行社、宏祥旅行社、長汎旅行社等。

除了飯店及旅行業，全台最高的台北101觀景台也推出「登高望遠慶中秋-觀景台門票1大帶2小」的超殺優惠，原價600元打2.5折只要150元！1位成人購票，就可以帶2位12歲以下的孩童免費入場，更贈送多樣小禮物！民眾千萬別錯過最後一檔【中秋雙十連假Follow Me】，線上旅展將持續集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品直到9月底。