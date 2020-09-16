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大熊貓「圓圓」待膩產房拖女兒外宿 台北市立動物園：上次颱風天還拖「圓仔」避難

By  台灣英文新聞－編輯
2020/09/16 12:21
（圖/ 台北市立動物園）

（圖/ 台北市立動物園）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台北市立動物園大熊貓「圓寶」今天滿80日齡，體重已經達到4812.4公克。最近保育員早上都會發現「圓寶」不在產房內，原來等到晚上關燈後，媽媽「圓圓」竟會帶著「圓寶」出門「宿營」。

園方表示，最近「圓寶」起床後，會很努力地鍛鍊四肢肌肉，保育員形容她現階段就像在陸地上游泳一樣，拼命揮動四肢，但是卻不會順利前進，有時會倒退嚕，或是在原地打轉。

「圓寶」現階段就像在陸地上游泳一樣，拼命揮動四肢，但是卻不會順利前進（圖/ 台北市立動物園提供）

園方說，「圓寶」越長越大開始學爬，但是媽媽「圓圓」卻已經迫不及待著帶她到產房外「宿營」。

最近晚上保育員關燈後，媽媽「圓圓」會叼著超過4公斤的「圓寶」，用拖的方式帶她離開產房到其他房間「宿營」，到達「宿營」地點後才用手順勢把「圓寶」抱到竹葉床上，雖然現在的「圓寶」並不一定能看清楚外面的世界，但是換個環境應該也有不同的刺激。

隔天早上等保育員整理好產房、幫「圓寶」量過體重後，會再把她放回房間內安睡。

園方表示，回顧2013年時，大貓熊姊姊「圓仔」第一次離開產房是在58日齡時，那天全臺正面臨康芮颱風的侵襲，戶外的狂風暴雨讓媽媽「圓圓」相當不安，便帶著「圓仔」緊急避難，當時的情境，跟目前媽媽帶著「圓寶」輕鬆「宿營」的體驗大不相同。
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