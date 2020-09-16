台灣鐵路局推動AI智慧鐵道提升安全　降低人力成本預計2023年上路

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台鐵整體安全再度升級，推出智慧鐵道IoT平台導入AI數據分析系統盼預先避免故障發生，提升旅客安全，預算為6,800萬元，預計於2023年完工。

台鐵呼應國內交通產業政策，力促運、工、機及電務處間各子系統資訊應能互通傳遞，規劃推動智慧鐵道IoT(Internet of Things)平台，結合物聯網、雲端運算、大數據分析與人工智慧等先端技術，加強旅客服務、車輛維修與行車安全的即時監控及資訊回饋應用，預計於2023年正式上路。

智慧鐵道IoT(Internet of Things)平台的成立將減少相關人力成本，並預估將提升預先應變處理的黃金時間，並縮短故障修護時間，從定期、預防性維護保養，進階為預測性維護保養，將重要資訊即時反饋給相關人員，降低事故發生率。

資訊中心組長黃柏景表示，台鐵局因應前(2008)年普悠瑪事件之後，進行後續台鐵改善事項，透過平台整合數據做相關運用，他相信系統對於行車安全有相當大的提升效益。

黃柏景透露，平台設置預計將於 2021年進行委外規劃前置作業，之後建置時程為期三年，最後預計將於2024年底告段落。

黃柏景強調，智慧鐵道可透過自動檢測進行日常維修保養，資料蒐集做及時後端分析，可以預先知道故障狀況並進行維修，避免突發事故發生影響旅運服務，另外，在智慧化工具的輔助下，可以降低相關人力及成本，更希望有國內相關大數據運團隊的協助，挖掘台鐵局痛點。

台鐵表示，智慧鐵道IoT平台規劃及監審經費需求約6,800萬元，將由電務智慧化提升計畫下支應，預計110年起啟動委外規劃工作，以制定資料格式、介面標準及系統設計架構，建構智慧鐵道IoT平台規劃藍圖，期推動智慧鐵道發展架構。