內政部：排除惡性腫瘤 台灣人平均壽命可提高近4歲

特定死因除外之平均壽命。(圖片由內政部提供) 特定死因除外之平均壽命。(圖片由內政部提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，內政部今（16）日公布「108年特定死因除外簡易生命表」，若排除居國人死因之首的惡性腫瘤，2019年國人平均壽命為84.81歲，較一般平均壽命80.86歲增加3.96歲，影響最大。其次，排除居第2位死因的心臟疾病，平均壽命可增加1.50歲。再次，排除居第3位死因的肺炎，平均壽命將增加1.13歲。

內政部運用衛生福利部2019年國人前十大死因死亡人數，編算台灣各類死因除外之國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

其中影響程度最大的惡性腫瘤，已連續38年居國人死因首位且死亡人數連續11年攀升，近年來其死亡人數占全體死亡人數的比例皆在27%以上。內政部表示，導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要可能與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關。相關單位近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，編算結果發現排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距已由2013年的4.19歲減至2019年之3.96歲，近4年均低於4歲。

另肺炎為國人十大死因第3位，其死亡人數及所占比例已持續6年增加。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命差距，由2013年的0.79歲增至2019年的1.13歲，顯示肺炎防治及宣導工作仍需持續重視。

內政部再就性別觀察，男性在特定死因除外的平均壽命與一般平均壽命差距高於女性的死因者，包括惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病與慢性肝病及肝硬化。女性高於男性者有心臟疾病、肺炎、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示男、女性在主要死因上的差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命的影響程度有所不同。

說明：平均壽命差距＝「特定死因除外簡易生命表平均壽命」－「一般簡易生命表平均壽命」；差距數字係經實際數字計算後四捨五入至小數點第二位，故部分尾數有捨位誤差。(表格由內政部提供)