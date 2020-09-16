颱風紅霞直奔越南無共伴　台灣各地防秋老虎19日鋒面到　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局今天清晨發布編號第11號，國際命名：NOUL，輕度颱風紅霞的形成訊息，氣象專家吳德榮表示，紅霞預測向西北西，通過海南島南方海面，直奔越南，對台灣無影響，加上和19日通過的鋒面距離太遠，兩者不會有共伴效應發生。

氣象局表示，輕度颱風紅霞位於鵝鑾鼻南南西方1040公里的海面上，以每小時14公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每小時65公里，相當於8級風，瞬間最大陣風每小時90公里，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里，預測17日2時的中心位置在在馬尼拉西方570公里的海面上。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」分析，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，16日至18日，鋒面由華中移出，並逐日南移至北部海面，台灣附近盛行溫暖的偏南風。18日紅霞颱風外圍輸入的水氣增多，雲量略增，大氣不穩定度提高，山區午後有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地。

他還說，16日、17日兩天各地晴朗穩定，近午因紫外線強而感炙熱，各地區最高氣溫升至36度以上，為「秋老虎」的天氣型態。午後山區雖有局部短暫陣雨或雷雨的機率，但範圍逐日減小、強度逐日減弱。

吳德榮還說，19日、20日鋒面南下，北台灣天氣轉涼，其他地區也略下降。北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率較高，有較大雨勢。21、22日鋒面東移，天氣好轉，花東仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地白天氣溫回升、早晚偏涼。