繼內蒙古後 中國改朝鮮族語言教材為漢語、網憂民族語將消失

示意圖（圖片翻攝自微信公眾號- 吉林旅遊廣播） 示意圖（圖片翻攝自微信公眾號- 吉林旅遊廣播）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中共強推「民族團結教育」政策，繼更換蒙古族語言教材後，現又將手伸進朝鮮族教材。外媒報導，中國東北部分朝鮮族小學及國中的語言課程，自9月起改成與漢族相同的標準教材，有民眾擔心，朝鮮語學習時間遭壓縮，未來民族語言將逐漸消失。

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《朝鮮日報》報導，中國遼寧省等東北地區，今年9月份起，當地朝鮮族小學及國中語言課程使用的朝鮮語教材，改成漢族學童使用的「漢語教材」。

當地朝鮮社會擔心，子女學習朝鮮語的時間越來越少，最後恐使朝鮮族教育崩潰，語言消失。

中國少數民族優待政策中，就讀少數民族學校的學生，在高考時可用自己民族語言進行考試，但若使用與漢族相同的教材，就不享此優待。長遠看來，高考中的朝鮮語考試恐也不復存在。

有消息人士表示，習近平去年在全國民族團結進步表彰大會上稱「中華民族一家親」後，北京當局開始強調「民族團結教育」。

北京當局在內蒙古自治區推行雙語教育，要求9月1日起當地學校以「漢語」進行集中教學，並將課文從蒙語改成中文，引發抗議，多人遭逮捕。

家長及教授們強烈不滿，引發大規模抗議，並拒絕送子女上學，導致開學日當天學校空蕩蕩的。

中共官方則將本次抗議事件定調為「境外勢力煽動」。