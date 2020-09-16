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台灣「凱基證券」營業員輕生　家屬與投資人質疑公司掩蓋真相

凱基證券一名營業員8月間輕生，營業員家屬等人15日下午到金管會外，拉紅布條抗議，要求主管機關積極介入調查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/16 10:23
凱基證券一名營業員8月間輕生，營業員家屬等人15日下午到金管會外拉紅布條抗議，質疑凱基證券掩蓋真相，要求主管機關積極介入調查。（中央社)...

凱基證券一名營業員8月間輕生，營業員家屬等人15日下午到金管會外拉紅布條抗議，質疑凱基證券掩蓋真相，要求主管機關積極介入調查。（中央社)...

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 凱基證券一名營業員8月間輕生，營業員家屬等人15日下午到金管會外，拉紅布條抗議，質疑凱基證券掩蓋真相，要求主管機關積極介入調查。

凱基證券一名賴姓營業員，8月間在社子大橋落水輕生 。多位凱基證券的投資人以及已故賴姓營業員的家屬，15日下午到金管會前喊口號拉布條抗議，並提出多項疑點，質疑凱基證券掩蓋真相，希望主管機關金管會能積極介入，找出凱基證券的缺失。

綜合公視新聞與中央社報導，凱基證券營業員8月19日疑似因業績壓力與主管起爭執，隨後被發現墜河身亡。對此，台北市勞動檢查處8月31日派員至公司實施勞動檢查。

台北市勞動局9月8日表示，凱基證券雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，最高挨罰15萬元。

中央社引述勞檢處處長江明志說，經調查，發現凱基證券雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，違反職業安全衛生法等規定，未妥善避免員工遭受不法侵害，最高可罰新台幣15萬元。

已故賴姓營業員家屬表示：

「他的直屬主管給他很多的，一些非法違法的一些途徑，去達到一個公司要的業績，這是我們家屬最不能接受的，希望我們這次來金管會，可以請金管會嚴加的徹查。」

(公視新聞)

公視新聞報導，這起事件發生在8月中旬，凱基證券一名賴姓營業員，疑似幫客戶代操虧損超過4千萬，最後選擇輕生。家屬從遺書上發現，公司早知道營業員私下代操，甚至直接要賴男帶私人筆電在公司操作，但事發後這台人頭帳戶的筆電卻不翼而飛。

受害投資人也說，公司知道賴男在2016、2019年及2020年3月，都發生虧空事件，卻還能晉升協理，認為凱基證內控懲處機制有問題。

公視引述金管會證期局副局長郭佳君表示：「證交所還在查，包括有去凱基查，也在訪談相關的陳情人，現在還在查核中，我們會請他(證交所)盡速處理。」

針對凱基證券輕生營業員家屬及投資人的質疑，凱基證券15日發出正式聲明。《自由》報導，凱基以5點說明，一一駁斥近日的各項指控，強調相關說法均非事實，已積極配合金管會的調查。

凱基證券指出，針對筆電代操質疑，公司不知有代操情事，屬於賴員與客戶間的私下資金往來行為，公司無從得知員工個人銀行帳戶的資金流向，因此對本件與客戶私下資金往來的情事「毫不知情」。

此外賴員主管及其他同仁均未看見賴男在受營業櫃檯使用筆電，公司也三申五令禁止營業員於營業櫃檯使用個人筆電，對於「主管要求用筆電」並非事實。

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