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今年首例　東台灣8旬翁染霍亂　感染源待查

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/16 09:27
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）疾管署公布國內今年首例本土霍亂確定病例，個案平時三餐皆自行烹煮，但有隔餐食用的習慣，同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位正在釐清可能感染源

疾管署表示，該個案為東部一名80多歲男性，8月31日因出現腹瀉、全身無力及暈眩症狀送醫並收治住院，經通報檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌(血清型O1-Ogawa)，目前持續住院治療中。

個案近期無國內外旅遊史，平時三餐皆自行烹煮，飲用煮沸自來水，生熟食會分開處理，但有隔餐食用的習慣，同住家人目前均無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住家人檢體及住家之水樣環境檢體送驗，以釐清可能感染源。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差的人，則少量的細菌就可能致病。

感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，嚴重未治療的患者致死率可超過50%，但若有適當治療，則可降至1%以下。

中秋節連續假期即將到來，民眾烤肉聚餐的機會增加，疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於污水中，若生食受污染水域捕獲的海鮮(尤其是甲殼類或貝類)，就有可能遭受感染，因此應將食物應充分煮熟並避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後放到冰箱保存；注意個人衛生習慣，餐前便後務必使用肥皂正確洗手，以降低感染風險。
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