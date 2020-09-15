台灣捐贈澳洲50萬醫療口罩　澳洲駐台代表處致謝

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）有鑑於澳洲維多利亞州爆發第二波新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，我國決定捐贈50萬片醫療口罩予當地，並已於昨（14）日運抵澳洲。

外交部今（15）日透過新聞稿表示，維多利亞州第二波武漢肺炎疫情爆發，擴散情勢嚴峻，我國基於人道關懷精神及台澳友好關係，決定捐贈維多利亞州50萬枚醫療口罩。

澳洲駐台代表處今日也分享澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）與我國外交部次長田中光稍早交接口罩的合照，並表示，「非常感謝台灣、外交部及田中光政務次長，將五十萬個口罩贈與澳洲維多利亞州。台灣真的能幫忙。」

非常感謝台灣、外交部及田中光政務次長，將五十萬個口罩贈與澳洲維多利亞州。台灣真的能幫忙。 #謝謝台灣 A big thank you to Taiwan, MoFA and Deputy Minister Tien for... Posted by 澳洲駐台辦事處 Australian Office in Taipei on Monday, 14 September 2020

外交部表示，自今年初武漢肺炎疫情蔓延以來，我國與澳洲多次進行防疫合作，包含在3月的防疫物資關鍵原料交換、共同研發藥物，以及在全球合作暨訓練架構（GCTF）架構下共同舉辦「新型冠狀病毒：防範第二波疫情」線上工作坊等；這次台灣與澳洲再度共同攜手抗疫，除了展現誠摯緊密的友誼，也具體落實台灣正在幫忙（Taiwan is helping！）理念。

外交部提及，澳洲是我國新南向政策的重要夥伴，也是印太區域堅實的理念相近國家，雙方共享民主自由的普世價值，澳洲也在許多國際場合支持台灣的參與及作出貢獻；未來台灣與澳洲將持續互利互惠的精神，深化彼此在防疫醫療及生技發展等領務的合作。