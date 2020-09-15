2021台北國際自行車展推出虛實整合方案 攜手業者開拓商機

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」於今(15)日舉辦國際記者會並宣佈明(2021)年展覽首次以實體展覽結合數位化展示功能 (Offline plus Online)，突破時間與空間的限制，攜手國內外自行車業者迎向後疫情時代自行車產業的新榮景。

外貿協會秘書長葉明水於記者會中指出，臺灣眾多產業受疫情影響甚大，但自行車產業成績依然亮眼，特別是電動自行車。截至今年7月，電動輔助自行車出口數41萬台，較去年同期增加21%，出口產值高達5.23億美元，幾乎與一般整車出口值5.83億美元並駕齊驅。

為協助廠商拓展後疫情時代商機，TAIPEI CYCLE明年將首度推出虛實整合方案，實體展示將於3月3日至6日於南港一館及二館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月。外貿協會表示Taipei Cycle Online線上展有四大元素，分別為「虛擬呈現」(Virtual)、「互動」(Network)、「體驗」(Experience)及「數據」(Insight)，期盼透過線上訪客留言、預約會議及視訊採購洽談會，並搭配多元的虛實整合活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，強化廠商與國際買主的連結，進而為廠商創造更多商機。

在實體展覽方面，2021年依然以自行車零件、自行車整車、電動自行車及電機系統、智慧騎乘服務及自行車生活、旅遊及時尚為五大展出重點，完整呈現臺灣自行車產業的軟硬實力，及全球無可取代的高階自行車供應鏈實力。特別是電動自行車及電機系統專區，可以觀察到廠商積極佈局與成長，該專區規模預期較前一次翻倍成長，超過200個攤位，而智慧騎乘服務專區，則呈現智能騎乘裝置、騎行訓練、數據管理等多種數位化應用。

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