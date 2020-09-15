歐中領導人視訊峰會 歐洲護民主人權立場更清晰

歐中領導人視訊峰會14日結束，歐洲媒體認為經貿議題雖無進展，但中國因對待香港及侵犯人權，造成歐洲與中國緊張，歐洲領導人對維護民主人權傳達更清晰的立場。

歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）昨天與中國國家主席習近平舉行約2小時視訊峰會。

會後梅克爾、范德賴恩及米歇爾召開記者會，3人在開場致詞時對議題事項分工，梅克爾談論氣候變化及國際合作議題、范德賴恩專攻經貿，至於人權及民主議題則由米歇爾發言。

「德國之聲」今天報導，梅克爾指出，歐中雙方需要就新疆、西藏、香港等問題開展真誠的對話，但她透露在人權問題上，習近平只是重申中方觀點，這與歐洲的觀點當然有所不同。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）今天則發文表示，歐盟雖在中國議題方面有更清晰的語言和更大共識，但他期待能有更多的創造性。

此外，政治新聞網站Politico指出，梅克爾僅得到與中國視訊聊天的機會，而不是「皇冠上的寶石」，投資協定具爭議領域的談判幾乎沒有具體動靜，這讓范德賴恩發出警告，如果要實現今年完成談判的共同目標，就需要採取行動，「中國必須說服我們，簽署一項協議是值得的」。

Politico指出，這次峰會為歐盟領導人提供了向北京清晰發言的機會，除了抱怨經貿談判未有足夠進展外，另在民主人權方面也有不少發揮。米歇爾提到香港、新疆及南海議題。

報導引述歐洲官員的說法表示，其中新疆維吾爾族人的處境及香港國家安全法造成歐洲與中國緊張，歐洲領導人對維護民主人權發出更清晰的立場。