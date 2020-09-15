台灣土地銀行統籌主辦中租迪和60億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦中租迪和股份有限公司總金額新臺幣60億元聯貸案，已成功完成募集，15日由該行董事長黃伯川先生代表銀行團與中租迪和股份有限公司公司董事長陳鳳龍先生代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為支應中租迪和股份有限公司償還金融機構借款暨營運周轉所需資金，募集3年期總金額新臺幣60億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由日本三井住友銀行、合作金庫、臺灣企銀、華南銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、農業金庫等行庫共同參與，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

中租控股為台灣租賃業龍頭，業務涵蓋金融週邊領域，以提供設備租賃、分期付款業務為主要核心業務，近年更成功發展導入車輛、漁業、微型企業、資產融資、小額辦公室設備租賃、汽車租賃、與投資太陽能電廠等新產品。另為廣泛服務客戶，透過建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」以及「中租移動生活」等平台，以開啟新市場。目前更積極於中國以及東協等地區擴展企業板塊，強化成長動能。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能；另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。