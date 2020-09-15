詩情畫意！台灣故宮聯手百年老店推出文創商品　創意禮品搶先開放預購

故宮聯名台灣老店文創商品15日記者會上，右起：李亭香餅店第五代李佳陽、國立故宮博物院副院長黃永泰、林三益筆墨專家第四代林昌隆、有記名茶第五... 故宮聯名台灣老店文創商品15日記者會上，右起：李亭香餅店第五代李佳陽、國立故宮博物院副院長黃永泰、林三益筆墨專家第四代林昌隆、有記名茶第五代王聖鈞合影（圖/台灣英文新聞）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國立故宮博物院攜手三家台灣老店，以國寶文物為靈感推出「時光之間」文創商品，透過寫字、喝茶、吃餅融合傳統及現代，15日搶先曝光9件代表作品，其中三樣搶先開放預購。

國立故宮博物院與台灣在地品牌「李亭香餅店」、「有記名茶」及「林三益筆墨專家」聯名合作，推出文創商品，每一個品牌精選館內典藏，結合各家特色並創新研發產品，完美融合經典與流行盼貼近民眾生活傳承下去。

國立故宮博物院長年致力於提升台灣品牌在國際間的形象，積極創造故宮與地方、人民、產業、藝術與生活之間的連繫，這次首度與地方產業合作，歷經多次的討論，共同研發推出全新的文創商品，希望將國寶文物之美與百年工藝結合。



李亭香與故宮聯名推出花漾綠豆糕（圖/故宮）

百年老店「李亭香」過去製餅時因為李家騎樓常飄出餅香，店名因而取為「李亭香」，以「平西餅」發跡並用「台灣馬卡龍」小泡芙將台灣推向國際，此次以故宮典藏清代奏摺提及「檨仔」（即芒果）進貢給康熙皇帝作為發想，使用傳統工法及愛文芒果推出酸甜如初戀滋味的「台灣檨仔芒果酥」。

特別的是，「李亭香」的同心餅以故宮院藏《鏤雕象牙雲龍紋套球》為創意來源，球內套球、層層都能旋轉，合而為巧奪天工的藝術品，因有「同心球」美稱，將店上擁有27層餅皮的「平西餅」融合在一起，以「百年同心」、「代代相傳」、「層層相疊」，獻上同心合一的手作溫度。

「有記名茶」有130年歷史，以「焙火」提高茶韻，店內「四大天王」茶為琴韻（文山包種茶）、棋心（奇種烏龍茶）、書痕（鐵觀音）及畫影（高山烏龍茶），且其位於台北大稻埕的總店至今仍保留完整的焙籠間，具有濃厚人文氣息。

「有記名茶」與故宮推出的商品中，「仕女有梗茶包」十分對時下年輕人的胃，採用北台灣包種茶，包裝設計採用故宮院藏仇英的《漢宮春曉》春日早晨仕女日常圖，搭配上空白的對話框，讓送禮的人可化身為小宮女寫下想對「主子」友人說的話，十分有趣！



「林三益」毛筆文具組（圖/故宮）

百年筆墨專家「林三益」用精準的毛料與筆性的掌握，設計研發的代表作品，重新打造現代人在忙碌生活中應保有手寫溫度的生活雅趣。此次「欽定一甲第一名筆組」以故宮院藏《欽定一甲第一名殿試策》設計典雅的文昌筆組，盒身為24公分，代表順利通過考試的「順科」數，筆座上為四款增添智慧的文昌筆，藉此祝福莘莘學子學業進步節節高升。

聯名商品共有9件，可分類為「吃餅」、「喝茶」及「寫字」，自即日起於故宮精品網路商城開放「花漾綠豆糕」、「龍團花球茶」與「浪漫集字萬用臨帖毛筆文具組」三款新品首波預購，現在讓我們一起來看看來有哪些最新商品吧！

李亭香：百年餅店的臺式好滋味

「臺灣檨仔芒果酥」選用愛文芒果入餡，以故宮典藏清代奏摺提及「檨仔」（即芒果）進貢給康熙皇帝作為發想；「花漾綠豆糕」結合〈清 乾隆 銅胎畫琺瑯花口蓋碗〉浪漫團花紋樣與傳統餅模工藝。另推出熱銷經典款「同心餅」，以27層酥皮平西餅搭配平安龜包裝，呼應故宮象牙球多層雕刻的精湛工藝，象徵層層相疊、百年同心的吉祥寓意。

有記名茶：百年茶行的雋永茶韻

「國寶奇種烏龍茶組」強調百年製茶的火候韻味，嚴選茶行獨家奇種烏龍濃淡香氣，呼應故宮國寶〈宋 范寬 谿山行旅圖〉、〈元 倪瓚 容膝齋圖〉雋永畫韻。「龍團花球茶」扭蛋茶包小袋，以製茶過程中的茶球為外型，搭配〈清 乾隆 畫琺瑯球花提梁卣〉團花樣式，完美融合傳統與現代美學風格。「仕女有梗茶包meme」取材國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉裡的人物互動，其中還有專為故宮推出的「茶梗茶驚喜包」，讓民眾邊喝茶邊玩迷因梗圖，讓喝茶也有梗！

林三益筆墨專家：百年工藝的手寫溫度

「名家系列筆」以故宮書法名品〈唐 懷素 自敘帖〉、〈宋徽宗詩帖〉、〈北宋 蘇東坡 書黃州寒食詩〉及〈宋 黃庭堅 自書松風閣詩〉為發想基底，模擬研發出當時可能使用的各式筆款。另推出新品「浪漫集字萬用臨帖毛筆文具組」、「欽定一甲第一名文昌筆組」，用手寫溫度傳遞真誠心意，在字裡行間承載滿心祝福。