廣達游於藝「遇見米勒在新埔」 用愛填滿拾穗之美

新北市教育局今(15)日與文化局跨局處舉辦「 遇見米勒在新埔」發布活動，現場貴賓化身為「用愛填滿拾穗之美」 畫中人物，以角色扮演驚艷登場， 以活潑多元方式呈現米勒大師身處的時代洪流及文化均富之訴求。

新埔國中為紮根藝術教育，除了辦理米勒巡迴特展，更希望將《 游於藝》的精神轉化為無形的美感教育， 從開學初至學校日為期三週，展開系列活動， 結合六大學科跨域課程、閱讀推動、邀請鄰近小學藝術巡禮、 結合補校等，從學校串連社區積極推行藝術教育。 其中小學藝術巡禮活動，以資源共享共好之理念， 邀請鄰近新埔國小、文德國小、國光國小共同參與， 由新埔國中美術班教師與學生擔任導覽解說員， 帶動更多學生浸潤米勒大師拾穗之美。 新埔國中為新北市唯一同時設立美術班與舞蹈班的中學，學校藉由「 遇見米勒在新埔」啟動美術班《拾穗Xinpu2020》 集體創作，融入米勒創作理念「以描繪農民的勞動和生活為主， 深切地傳達農村生活的儉樸、感恩與恬靜」。王壬延老師表示，《 拾穗Xinpu2020》以七十二張砂紙用拼圖方式呈現， 除了體現集體創作的精神， 同時反映米勒身處農村生活中辛勤耕種之團結力量。

教育局張明文局長表示，新北市長年與民間機構合作， 結合民間資源的挹注，推動校園美感教育， 與廣達文教基金會合作的「游於藝」就是很好的案例， 透過資源的整合，讓學校美感教育更為豐厚。 文化局龔雅雯局長表示，游於藝計畫帶入校園， 透過大師作品的認識與導覽，除了拓展孩子視野， 更透過小尖兵培訓，為孩子帶來美的經驗，培養美感素養， 更從中培養實踐美感的能力。新埔國中郭月秀校長表示， 新埔國中擁有優質的美術班，透過廣達《游於藝》 計畫之米勒巡迴特展，可以深度在校園推動藝術教育。 美術班九年級學生李彥熙表示，《拾穗》 背景用了許多灰曚曚的色彩，運用地平線與觀看者之間產生連結， 僅有局部使用鮮明的頭巾顏色，藉此表達階級落差， 構圖中以平原的廣闊呈現了人類的渺小。

教育局強調，廣達《游於藝》計畫以實際行動將藝術帶入校園， 讓博物館走進校園，用藝術啟發創意。 109學年度新北市巡迴主題有米勒及夏卡爾兩項，向大師挖寶- 米勒巡迴特展由新埔國中開始巡迴展出，為廣達《游於藝》 在新北市21所巡迴學校之首波展覽，後續將陸續巡展東山國小、 新莊國中等校；夏卡爾也將於9月中旬出發， 後續分別巡迴至中山國中、天生國小及崇林國中等校， 讓新北的孩子就近在校園裡就能一睹大師精彩創作。