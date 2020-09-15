新北學共第九年—原點威力再現 學習共同體學校共識營暨市級公開課教學分享會

新北市109學年度學習共同體學校共識營今(15) 日在中和區秀山國小熱情展開，以「原點威力再現」 為今年凝聚共識的重要目標， 教育局長張明文到場為新學年帶來新的期許，勉勵大家：「全心全意 、專注教育，回歸原點、再現教學威力。」

新北推動學習共同體進入第九年，今年主題為原點威力年， 透過探索過往推動足跡，回歸學共理論原萃，檢視教學改變、 學習改變，迎接學共十年風華。現場共有來自88所學校的校長、 主任與老師們超過200人參與本次教學盛會， 展現新北市各級學校致力推動學習共同體， 共同關注課堂教學與翻轉學習的使命與熱情。

共識營邀請秀山國小張文斌校長主講回歸原點的學共實踐，他提到： 「各縣市都佩服新北推動學教改變的毅力，過往的教學新想法， 往往二、三年就退流行了。然而學習共同體關注教與學的原點主張， 是真切的希望回到教學現場文化與思維的改變， 所以能九年十年的推動下去。」

新北市學習共同體從第一年有29所學校加入，今年邁入第九年， 已有88所學校937個基地班，更難能可貴的是今年有15所學校 新申辦，這顯示學習共同體成為新北教師專業發展的重要方向。 雙溪國小葉永菁校長分享：「 雙溪國小今年開始全面推動學習共同體，包含幼兒園及特教班， 全校建構在共同學習的夥伴關係下彼此獲得支持， 課堂上更多協同學習的實踐，家長們在回饋會議中都提到， 看到孩子有更多思考、互動表達上的進步， 真得很感謝學校老師的努力。」

擔任下午市級公開課教學分享的漳和國中林婉儀老師， 分享班上的學習困難學生原本長時間是教室客人， 因著學習共同體建立民主平等的課堂，讓孩子重新回到課堂參與， 學習也漸漸上軌道，令人動容。

教育局表示，今天下午有16位教師做市級公開課原始上課影片的分 享，真實呈現課堂教學風華，大家回歸課堂原點， 看學共理論建構與實踐印證。套一句名言「過程做好了， 成果自然會出來！」，透過專注推動學習共同體的過程， 讓課堂教學的威力展現，回歸到學生的學習成效。