新北學共第九年—原點威力再現 學習共同體學校共識營暨市級公開課教學分享會

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市109學年度學習共同體學校共識營今(15)日在中和區秀山國小熱情展開，以「原點威力再現」為今年凝聚共識的重要目標，教育局長張明文到場為新學年帶來新的期許，勉勵大家：「全心全意、專注教育，回歸原點、再現教學威力。」
新北推動學習共同體進入第九年，今年主題為原點威力年，透過探索過往推動足跡，回歸學共理論原萃，檢視教學改變、學習改變，迎接學共十年風華。現場共有來自88所學校的校長、主任與老師們超過200人參與本次教學盛會，展現新北市各級學校致力推動學習共同體，共同關注課堂教學與翻轉學習的使命與熱情。
共識營邀請秀山國小張文斌校長主講回歸原點的學共實踐，他提到：「各縣市都佩服新北推動學教改變的毅力，過往的教學新想法，往往二、三年就退流行了。然而學習共同體關注教與學的原點主張，是真切的希望回到教學現場文化與思維的改變，所以能九年十年的推動下去。」
新北市學習共同體從第一年有29所學校加入，今年邁入第九年，已有88所學校937個基地班，更難能可貴的是今年有15所學校新申辦，這顯示學習共同體成為新北教師專業發展的重要方向。雙溪國小葉永菁校長分享：「雙溪國小今年開始全面推動學習共同體，包含幼兒園及特教班，全校建構在共同學習的夥伴關係下彼此獲得支持，課堂上更多協同學習的實踐，家長們在回饋會議中都提到，看到孩子有更多思考、互動表達上的進步，真得很感謝學校老師的努力。」
擔任下午市級公開課教學分享的漳和國中林婉儀老師，分享班上的學習困難學生原本長時間是教室客人，因著學習共同體建立民主平等的課堂，讓孩子重新回到課堂參與，學習也漸漸上軌道，令人動容。
教育局表示，今天下午有16位教師做市級公開課原始上課影片的分享，真實呈現課堂教學風華，大家回歸課堂原點，看學共理論建構與實踐印證。套一句名言「過程做好了，成果自然會出來！」，透過專注推動學習共同體的過程，讓課堂教學的威力展現，回歸到學生的學習成效。