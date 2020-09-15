逾55萬新住民人口 台灣行政院積極守護消費權益

依據內政部移民署統計，與國人結婚之新住民(即外籍與大陸、港澳地區配偶)人數，自民國76年至108年底計已逾55萬人，且人數持續增加中，新住民朋友之消費實力及其影響力，已不容小覷。雖然相關機關一直有關注新住民權益之作為，然而從消費申訴資料顯示，新住民仍會面臨口語溝通不良、看不懂繁體中文，甚至因為缺乏消費意識，導致權益受損。為此，行政院消費者保護處特於日前舉辦「新住民消費者權益保護」座談會，邀請新住民朋友及相關機關與會進行雙向交流，並獲得熱烈迴響。

由於事前行政院消保處已與移民署等相關機關充分溝通，且透過移民署之協助，除得以在座談會前，獲得新住民團體之提案，並轉請各相關機關研酌外，本次座談會獲得9個新住民相關協會代表出席，就討論議題及臨時動議，例如房屋租賃契約之不公平、多層次傳銷之定義與合法性、如何解決因業者強力推銷，倉促簽訂之買賣及信貸契約、業者事後不履行契約該怎麼辦等問題踴躍發言。相關機關亦以淺白易懂之方式，提出善意回應及說明，在場之新住民朋友紛紛表示受益匪淺。

另，與會機關也提出其他生活消費上之友善措施，例如交通部觀光局將於國家風景區中以QR code方式增加多語解說；教育部、經濟部、行政院農業委員會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、內政部地政司及衛生福利部食品藥物管理署等機關，亦均表示將規劃提供多語消費資訊，且日後將更積極完善新住民之消費者保護措施，並將訊息傳達至內政部移民署建置之「新住民培力發展資訊網」上，以中、英、泰、越、柬、印與緬等7國語言表達，充實新住民朋友之消費知能。

行政院消保處提醒新住民朋友，如有消費疑義，可以先透過1950全國消費者服務專線諮詢；萬一遇到消費爭議時，也未必要到法院訴訟，而是可以選擇較經濟簡便之申訴程序(網路申訴、親自前往或書面申訴)來保障權益。行政院消保處表示，除將持續督促相關機關積極落實對新住民朋友友善之消費措施外，也會將與新住民消費密切之消費資訊翻譯為多國語文，並適時參與移民署既定之新住民宣導活動，加強對新住民之消保教育。（新聞轉載自新住民全球新聞網）