台灣農業更智慧　2020智慧農業國際研討會暨聯合成果展熱鬧登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會今(15)日及16日在國立中興大學舉辦「2020智慧農業國際研討會暨聯合成果展」，該展以「推動跨域合作 布局智慧農業」、「科技養殖新時代 產業趨勢新契機」、「翻轉臺灣農業 多元農業資源」等5大主軸展現，並邀請英國、荷蘭、日本、台灣農產專家遠端視訊分享，智慧農業相關技術應用及未來發展趨勢。

面對氣候變遷、人口結構改變、貿易自由化及國人關注糧食安全、食品安全、綠色環保等議題，農委會為解決農業所遭遇的挑戰，台灣農業智慧化以「智慧生產」與「數位服務」兩大面向進行推動，透過資通訊技術(ICT)、物聯網（IoT）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big data）等技術進行跨域整合，開啟從生產、加工到銷售各階段的創新思維模式，導入科技協助資訊數據化，精準分析產業及消費者需求，並藉由智慧化經營方式來解決農業問題。

照片來源：農委會提供

農委會表示，這次智慧農業聯合成果展共有50項成果主題，搭配34項實體展示，當中包含提升農民管理效率且甫獲美國百大科技研發獎的「智慧溫室栽培達人數位分身應用」、節省50%以上肥料用量的「萵苣合理施肥推薦系統」、每公頃可節省人力達160小時並降低4萬元人力成本的「柑橘果實病害智能預警系統」以及台灣自主研發且全球第一台適用於牛舍高床的「仔牛舍高床清潔消毒機器人」等多樣化應用成果，具體呈現產業共通性技術研發及農、漁、畜產業導入智慧化應用的豐碩研發成果。

農委會說，2天的盛會將近400位產官學研人士參與，整體活動結合智慧農業國際研討會及領航產業多元化研發成果，希冀藉由跨域前瞻科技落實推動，整合各界能量提升產業價值改變產業運作的方式，調整產業結構促使農業持續精進，解決國內農業面臨困境及瓶頸，促進台灣農業永續發展。

照片來源：農委會提供