加州野火燒掉2/3個台灣 川普：氣候變遷不是原因

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國西部的加州、華盛頓州與俄勒岡州正面臨嚴重的野火危機，從八月開始，延燒的面積已經突破200萬公頃，相當於三分之二個台灣，然而，總統川普在加州演講時卻說，野火是因為「州政府不清枯枝落葉」所引起，與氣候變遷無關，引發地方不滿。

川普懷疑氣候變遷的立場眾所週知，在他過去的發言中，他曾將氣候變遷形容為一種「迷思」和「不存在」的危機，甚至將其稱為一場「昂貴的騙局」，不過同時也不否認這是個「重要的議題」。

無視巴西與澳洲也面臨嚴重野火問題，川普在面對記者提問時指出，全球各地都有「會爆炸的樹」(explosive trees)，但是沒有一個地方跟美國西岸一樣有野火問題，因此他覺得，西岸之所有會有野火，是因為地方州政府管理森林不力，無視森林中有許多易燃的枯枝落葉所致，跟氣候變遷沒有關係。

然而，正被野火搞得焦頭爛額的三個州政府可不敢苟同這種論調。

加州州長紐森(Gavin Newsom)強調，天氣正在變得更乾更熱，這是無可反駁的事實，科學已經證實氣候變遷正在發生中，野火就是氣候變遷的直接結果；俄勒岡州長布朗(Kate Brown)也認為，野火就是在告訴人們需要採取行動去處理氣候變遷，華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)則譴責川普否認氣候變遷的言論。

紐森同時也表示，加州雖大，卻有超過一半的土地歸聯邦管轄，其他則屬私人土地或原住民保留區，州政府實際控制面積僅3%，就算真是因為森林管理出了問題，也不會是州政府的問題。

面對地方政府搬出「科學」反駁，川普仍然不以為然，他不僅堅持未來氣候會變的更涼爽，這些更熱、更乾的現象都僅是暫時的，更直言「科學什麼都不懂」，要大家「看著辦」。