台灣野鳥組織傳拒簽「反台獨」文件　遭國際鳥盟除名

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）提倡鳥類保育的非政府組織中華民國野鳥學會傳出遭到國際鳥盟因政治因素取消夥伴關係；對此中華鳥會今（15）日透過聲明表達遺憾，並指「中華鳥會不是政治推手，我們是保育組織！」

中華鳥會今日透過聲明道出始末，表示國際鳥盟（BirdLife International）自2019年底起要求中華鳥會更改合法註冊的中文名稱，並稱「中華民國野鳥學會」對國際鳥盟的夥伴關係造成經營上的「風險」，由於中華鳥會拒絕服從相關具有矮化台灣的政治性要求，國際鳥盟遂在9月7日透過全球理事會投票，決議解除與中華鳥會的夥伴關係。

抨擊國際鳥盟的作法是「為了政治妨礙良好保育工作的例子」，中華鳥會指出，「將重要的成員從夥伴關係中除名，對於保育工作，特別是亞洲地區的野鳥保育，蒙上一層陰影。」

此外，根據中華鳥會，國際鳥盟理事會更片面要求中華鳥會簽署一份文件「承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」。中華鳥會表示，作為一個野鳥保育的非政府組織，中華鳥會從未就任何此類政治議題表達過立場，也認為簽署這樣的文件相當不合適，因此拒絕簽署，「中華鳥會不是政治推手，我們是保育組織！」

成立於1988年的中華鳥會旗下有21個來自全台各地的地方性鳥類保育團體，並在1996年成為全球最大的鳥類保育組織國際鳥盟的會員，代表全國團體會員參與國際野鳥保育事務。

除了要求中華鳥會更改名稱並簽署文件外，國際鳥盟也表示未來將不會允許國際鳥盟的名稱和標誌被使用有台灣政府贊助、主辦，或任何與台灣官方有所關聯的活動、文件、報導或其他形式的內容產出中。

根據中華鳥會，國際鳥盟的解釋是因為對國際鳥盟而言，一方面要與台灣「獨立」保持距離，另一方面又從該實體政府獲取經濟利益是「奇怪」的事情。對此，中華鳥會認為，「這樣的聲明顯然是基於政治考量，而國際鳥盟這樣的全球保育組織不應該做出這樣的決定。」