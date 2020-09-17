〈時評〉台灣的兩黨政治與食安

美國的共和、民主兩黨，在財經、社福、稅賦、健保等一干重要重大內政問題上，無不各吹各調！對外，儘管在野的民主黨會對川普的美墨邊境築牆或移民政策大唱反調，卻也不是凡那執政的共和黨贊成的、在野的民主黨就反對，那川普反對的、在野黨就贊成──像川普吶喊要「讓美國再次偉大（Let America Great Again），在野的民主黨也斷無唱衰的道理與反對的餘地；面對軍事野心崛起的中國，川普的印太新佈局，以及將中國由合作伙伴調整為競爭對手關係，民主黨也斷然不能也不會把國家利益擺一邊，喊要繼續討好中國、養虎為患，以示在野黨的制衡本色，就是不分清濁皁白，凡事掣肘執政黨！？

此所謂：正常健康的民主政治，既不許執政者暴衝如脫韁野馬，獨斷獨行、胡作非為如一黨專政，而需要強有力在野黨的監督制衡；但更不容在野黨只會一味的扯後腿、唱反調──執政黨贊成的，在野黨就一概杯葛反對到底，執政黨反對的，在野黨就硬是要無條件贊成，這叫為贊成而贊成、為反對而反對，不是監督制衡，是無理取鬧、不稱職，是打著民主旗幟在玩殘民主！

反觀台灣，民進黨的反核、挺同，中國國民黨的擁核、反同，民進黨保持距離、以策安全的對中政策與中國國民黨一面倒的對中政策，兩大黨南轅北轍、涇渭分明，剩下的就看選民認不認同、買不買帳，問題不大。反倒是執政時一套、在野時又是另一套（也就是換個位置就換個腦袋），或是在野時老是在上演為贊成而贊成、為反對而反對的戲碼，才是大問題！

像同一個政黨，執政時主張美牛、美豬鬆綁，在野時卻擋美牛、美豬鬆綁，這和同一個人，美國旅遊或探親時，牛排一口接一口不說，還讚不絕口，回台後卻以食安為由，反對美牛鬆綁，不是同樣奇怪與莫名其妙嗎？

同樣的道理，把產自日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣「核災區」的食物、食品一概打為「核災」食品，禁止進口台灣販售，可那參加這5縣旅遊團的，一路上能水蜜桃、蘋果、葡萄、燒烤、餐飲都禁吃禁喝到底了？想想還真是矛盾！

說到食安，放水或故意找碴，都不對。吃進肚子裡的，安全應該是第一優先考量，而安全背後應該是科學根據而非政治口水！

近日驚爆，有不肖口罩國家隊成員，硬是將中國貨混充台灣製謀利；可見沒問題的政策，碰上使壞的人，也會惹出問題！職是，消費者想知道的無非是：撇開人為的瞎搞亂搞因素，純粹從科學的觀點看，那美牛、美豬或來自福島等核災區的食物、食品，在通過境外源頭嚴格檢驗把關，境內產地標示、物流追蹤層層嚴密控管下，究竟可不可以放心地吃進肚子？答案如果是肯定的，就沒道理不准進口，讓國內消費者少了選擇；答案如果是否定的，就沒道理進口來危害國人健康！

說來說去，食安，本就該多讓科學說話、少扯政治。何況美、日是台灣的國際友人而非敵對國家，把美豬、美牛與日本核災區食物、食品的食安問題政治化，道理何在？

（作者為新竹教育大學退休副教授)