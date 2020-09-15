台灣x馬來西亞產業交流 運用經驗推動智慧城市發展

會中邀請海內外僑臺商及專家分享智慧城市心得(翻攝自僑委會網站) 會中邀請海內外僑臺商及專家分享智慧城市心得(翻攝自僑委會網站)

智慧城市發展已成為全球各國致力發展的目標之一，僑務委員會為鏈結臺灣多元且優質的資源，共創互利互榮的合作商機，9月14日舉辨「馬來西亞智慧城市計畫產業交流會」，委員長童振源、副委員長徐佳青及主任秘書張良民出席，邀請馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍、僑務委員蘇春生、僑務諮詢委員拿督丁重誠、世界臺灣商會聯合總會諮詢委員拿督陳坤煌、亞洲臺灣商會聯合總會總會長劉樹添、世界華商經貿聯合總會總會長趙國鈞及臺灣相關產業負責人與會分享。

童振源表示，本次會議針對智慧城市推動臺馬雙邊合作，希望促成海內外臺僑商與馬國企業互動交流，以促進更多商機與合作關係。童振源強調，臺灣在智慧城市方面享譽國際，在亞洲地區更是首屈一指，馬國也積極推動智慧城市相關發展，希望藉此促進雙邊成長。

自2009年起至2019年，桃園市已獲10次「ICF國際智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum）的「全球21大智慧城市獎」，2019年更獲得「全球智慧城市首獎」，無獨有偶，臺北市在近年來的發展亦相當迅速，瑞士洛桑管理學院（IMD）與新加坡設計大學於2019年發布的「2019 IMD全球智慧城市指數」，臺北市在102座城市中獲得第7名。

童振源說，除了桃園與臺北，臺灣也有很多城市有很好的發展，如2019年基隆市的智慧教育、智慧漁港與智慧消防領域，於亞太眾城市中脫穎而出，獲得亞太資通訊聯盟（ASOCIO）在泰國舉辦的「2019 亞太資通訊聯盟智慧城市獎」。

臺灣不僅在這幾個城市發展的智慧城市有長遠的進展，童振源也說，臺灣在智慧醫療、智慧交通、智慧教育、智慧物流、智慧農業、智慧製造與智慧家庭等，都有很好的發展，因此如何透過雙邊合作促成商機與馬國發展，就是本次會議的主要目標。

何瑞萍表示，今年因為新冠肺炎（COVID-19）蔓延，因此透過數位科技來創造和維持價值和競爭優勢，是大家努力發展的目標。

何瑞萍說，馬來西亞於2018年頒布了工業4.0計畫，以支持國內產業轉型為智慧化，自第11個大馬計畫（2016-2020）推行以來，智慧城市計畫就包含其中，並且為了推動數位化轉型，馬來西亞一直積極採用數位解決方案，以提高公共服務的可及性，並積極鼓勵人民參與數位科技。

會中邀請海內外相關產業專家針對臺馬雙邊智慧城市發展與展望簡報，並進行意見討論與分享。未來僑委會將持續鏈結海外臺商與國內產業，推動僑臺商與臺灣百工百業座談，促進僑臺商與國內各項產業的交流與合作，創造更多商機。（新聞轉載自新住民全球新聞網）