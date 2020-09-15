瑞典知名個人化床墊來台　搶攻高級飯店市場

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）瑞典知名個人化床墊品牌YouBed來台擴展市場，鎖定高級及連鎖飯店，讓頂級客層入住時能輕鬆不費力地調整床墊至最舒適的狀態，提供最佳睡眠體驗抒解一日壓力，讓飯店得以在疫情艱困期中，透過個人化服務來維繫客戶品牌忠誠度與提升住房率。

成立才八年的YouBed，目前與 Business Sweden (瑞典貿易暨投資委員會) 合作在台灣與全球同步推廣這款個人化的舒適床墊，滿足不同客人對床的獨特偏好，飯店旅客可以透過遙控器輕鬆調整獨立筒床墊的支撐度，最佳化睡眠體驗與舒適度。

公司市調指出，逾八成使用過YouBed的住客表示下次入住會選擇相同的房型，也顯意花更多錢（每晚房價多20歐元）住進有此款床墊的房型。飯店也指出使用該床墊讓飯店入住率顯著上升。

瑞典貿易暨投資委員會表示，十分自豪能夠參與瑞典跨國企業之成立，並以他們值得擁有的方式全力支援這項創新的發明。

目前歐洲莫凡彼飯店與度假村(Mövenpick Hotel & Resorts)、北歐的富斯特飯店(First Hotels)、和斯堪迪克飯店(Scandic Hotels)均已採用該品牌床墊。至於台灣市場，目前YouBed會以各飯店品牌，包含連鎖飯店作為初步的推廣對象。