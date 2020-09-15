不出國也能體驗！台北首辦「菲律賓面具節」 邀民眾盛裝踩街體驗異國風情

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）不出國也能在台灣體驗異國文化魅力！台北市首次辦理菲律賓面具嘉年華，9月20日(星期日)下午3點至5點，菲律賓面具嘉年華將從聖多福天主堂前開始熱鬧踩街，沿著充滿異國特色的菲律賓街區，經過美食及百貨天堂晴光市場，到達充滿童趣的晴光公園，邀請市民朋友跟著來自各國的新移民和移工朋友，一起戴上微笑面具，感受菲律賓面具嘉年華的熱情活力!

台北市民政局表示，菲律賓微笑面具節，是菲律賓巴科洛德(Bacolod)的年度盛事，成千上萬的人戴著各式各樣的面具，一起參加嘉年華式的街頭遊行，這些面具有個共同點，就是都有一個大大的微笑，巴科洛德也因此有了「微笑城市」的美稱。

台北市民政局表示，當天踩街活動中，由菲律賓移工組成的OFWMTT(Overseas Foreign Worker Models and Talents in Taiwan)，成員有模特兒、攝影師、化妝師、舞者和歌手，他們經常一起表演，一起做公益，當天的服裝和面具是利用工作之餘的集體創作，色彩繽紛亮麗，呈現最道地的面具嘉年華風。

臺北市首次辦理菲律賓面具嘉年華 邀請你一起戴上微笑面具、盛裝踩街，用微笑傳達正能量（圖/ 台北市民政局）

當天還有14個新移民組成的團體，「閃亮新移民」是由來自菲律賓的新移民和二代組成，她們在面具創作上加入許多色彩和閃亮元素，搭配傳統國服，分享面具節的華麗風格。

民政局表示，民眾可在9月20日下午到中山北路3段EEC Global TK旁廣場領取面具，再到聖多福天主堂前面集合，3點整跟著踩街團出發，沿著中山北路3段、左轉農安街、右轉林森北路，再右轉雙城街13巷，最後一起到達晴光公園看精彩的踩街團走秀表演!

面具嘉年華當然要帶大家認識最原汁原味的菲律賓面具，本次活動特地準備了來自面具發源地巴科洛德的面具，以及菲律賓移工藝術家Mark Lester Reyes創作的面具，妝店在晴光商圈的10個店家、金萬萬商城和EEC Global TK，9月14日到20日，只要找到面具和面具一起拍照，上傳個人FB和IG，9月20日可以憑貼圖到晴光公園服務台兌換菲律賓零錢包1個，送完為止喔。