台灣國家防災日前 內政部長走訪大賣場防災專區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣國家防災日即將到來，內政部今年首次推動在各大賣場及網路購物平台，於9月份設置防災用 品及食品專區，提高民眾防災準備的意願，形成民眾自主防災之社會氛圍，發揮政府、企業、民眾三贏的成效，徐國勇部長今（15）日前往內湖各大賣場的防災專區參觀，並購買相關用品。

內政部長徐國勇表示，台灣位處於地震高風險區域，亦有可能發生大規模地震災害，造成建物倒塌、土石崩落、橋梁道路中斷、住家停電缺水，甚至部分地區形成「孤島」狀態，外界救援及物資運補難以即時抵達，或是商店賣場物品食材毀損無法營業，交通物流中斷缺糧缺物資，嚴重影響居家正常生活。

他呼籲國人須在平時養成自主防災的準備工作，例如準備緊急避難包、固定家具、儲備3日份食物飲水等，災害來臨時，才能減少傷害，並因應災後生活所需。

大賣場業者也表示，針對緊急避難包、防災食物等，已經規劃專區，方便民眾一次購足所需防災用品。另一業者則展示家具固定器材施作方式，並於賣場提供相對應的材料及器材，供民眾選購，回家自己安裝，防止家具於地震時傾倒而造成傷害。

針對居家防災食物、緊急避難包該如何準備，及對於家具該如何固定防震，消防署已有相關準備指引，民眾可下載瀏覽，做好居家防災準備，一旦發生災害就可以保護家人及自助助人。

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圖片：內政部消防署提供