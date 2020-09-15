「勤達」中國製口罩假冒馬來西亞製　即日起接受退貨

2020-09-15 15:15更新

2020-09-15 14:02首發

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市政府衛生局今（15）日表示，「勤達醫藥器材公司」進口中國製口罩到台灣，並假冒為馬來西亞生產，涉違反藥事法，已移送檢調調查；稍早勤達也於官網上公布四款口罩的退貨資訊。

新北市調查處9月10日配合衛生局至位在板橋區民生路的「勤達醫藥器材公司」行政稽查，發現進口口罩產地標示馬來西亞，但事實上卻是中國生產進口。

檢調目前已封存違法進口中國製口罩6萬多片，同時也在清查其他口罩實際流向、數量。

衛生局說，「勤達」原許可證的口罩製造廠為馬來西亞，後改由中國生產，但業者取得許可證前就輸入，涉違反藥事法第84條未經核准擅自輸入，全案移送法務部調查局新北市調查處調查。

據媒體報導，「勤達醫藥器材公司」（勤達）以販售馬來西亞生產製造的口罩、紗布等為名，實際卻用中國口罩混充進口到台灣，甚至在產品產地、包裝、標示皆印製繁體字和英文，衛福部認為有違法疑慮，勤達才將所有已鋪貨到通路的口罩，全面下架回收。

據了解，「勤達」是由知名食品企業「廣達香」董座廖大明長子廖庸傑所成立的，對此廣達香則低調回應，廖大明與廖庸傑是否為父子屬私人領域不便回答，但廣達香與勤達無任何關連。

另一方面，勤達已在官網在發布退貨資訊，民眾只要購買到以下四款口罩(批號:2020.01.06)，自即日起至1月7日止可辦理退貨。

於藥局或其他實體門市者，請攜帶口罩包含外盒及購買證明至原購買處原價辦理退貨 (論片計價)。若遺失購買憑證者,可憑口罩包含外盒至官網下載「退貨退款申請表」申請退款。

在電商各平台或公司所購買之口罩請上官網登記並下載「退貨退款申請表」並檢附商品和購買憑證附上匯款帳號後，會再另發簡訊通知退款時間。

取自勤達官網。