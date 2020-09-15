有洋蔥！台灣金馬影帝郭富城成「最帥遊民」親揭人生最大遺憾　電影《麥路人》入圍香港金像獎

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 金馬影帝郭富城與楊千嬅領銜主演電影《麥路人》獲香港金像獎10項提名，聚焦香港被漠視的遊民議題，影帝也首度透露人生中的遺憾。

金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》由他與楊千嬅領銜主演，郭富城在《麥路人》飾演一個潦倒金融才俊，因一次工作上金錢失誤而淪為階下囚，進而成為「麥路人」，呈現許多遊民的悲歡離合，但卻也是令人溫暖心動的片， 郭富城形容「是一群無家者，萍水相逢，互守為家的動人故事。」

「家人成了陌路人，陌生人反而更像家人」－《麥路人》

郭富城表示：「我從來未演過流浪漢，不知如何揣摩這個角色，對我來說充滿挑戰性。」而他親力親為更獻唱該片主題曲〈灰色星塵〉，他透露：「這是我今年第一首電影主題曲，也是完成了所有電影的剪接後而進行錄音的，希望能創作出一首訴説無家者心中對『回家』渴望的歌曲。」

為詮釋角色，影帝還實地到了自己鮮少去的旺角、深水埗、廟街、土瓜灣等地，觀察遊民的生活，他有感而發說：「希望電影除能觸動觀眾心靈外，並能有另一個層次的思維，關心被忽視的族群，從中明白珍惜的意義。」

談到在繁忙的工作時間會調配時間陪家人嗎？郭富城說：「我是一個男人，對我的工作有更大的責任感，現在則多了一份對家人的責任感。」他近期因為疫情關係，則多陪伴小孩更多一點，郭富城透露，大寶（大女兒）出生當天在拍攝電影《風再起時》，當時跟梁朝偉在廣州對完稿後，就接到電話說太太要生了，連飯都還沒吃完，就跟劇組請假，他說，「當時趕著拍戲，前一兩個月沒陪伴到女兒」，二寶（二女兒）出生後，比較多時間陪伴她。

電影裡他面臨許多告別，聊到人生有沒遺憾？郭富城說：「現階段對我來說，結了婚有兩個女兒，組成了家庭所以不遺憾。」真正的遺憾是，媽媽在世的期間，沒有多的時間陪伴她，「媽媽今年年初走了，這個就是一種遺憾。」

該片將於老協珍17日晚上七點於台北欣欣秀泰影城，舉辦真實人生場特映會，邀請同入人一起觀看《麥路人》，與郭富城體驗真人生，凡購票即可獲得老協珍人蔘精一瓶。

電影《麥路人》故事情節聚焦在香港的一群邊緣人，被生活催折，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」，這些人逐漸熟識，在面對窮困的無助中相濡以沫，電影真實反應香港的社會問題，獲得好評。該片將在9月17日全台上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。