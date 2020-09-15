台灣森林市集結合音樂野台　五感工作坊體驗大自然

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 2020森林市集結合音樂野台及室外活動，演出陣容桑布伊、安妮朵拉等，將於9月25日至27日台北華山中央藝文公園與西一館登場。
2020森林市集以「我的新森活」為策展主軸，主辦單位林務局為了推廣國產木、竹材以及森林副產物利用，邀集國內優質業者前來展售。活動規劃四大主題，帶領民眾認識國產木竹、材產品、環境友善餐飲、森林特色商品，並提供森林生態旅遊遊程規劃建議，讓民眾理解多樣化的森林生態系服務價值，鼓勵大家閒暇時親身步入自然，與森林來場約會，用森林照顧身、心、靈。
「和森林來場約會吧！」
2020森林市集四大主題(圖/主辦單位)
林務局表示，今年森林市集規劃之四大主題分別有國產木竹材產品之「綠林好木」、林下經濟及森林相關特色商品之「林下散步」、以環境友善或CAS優質農產品為食材之「好農好食」以及提供森林生態旅遊遊程服務之「山林探索」。
另外，活動將自然系音樂、親子活動融入室外森林野台，並於室內展場打造感官漫遊體驗工作坊，民眾可透過視、聽、嗅、味、觸等五感與大自然互動，並搭配木作、植物染等DIY實作，親自接觸國產木竹材和林下經濟所帶來的台灣森林特色產品，感受精彩的森活體驗。
金曲歌王桑布伊將帶來演出(圖/主辦單位)
續三天的森林野台節目當中，演出陣容包含金曲歌王桑布伊、暖系民謠樂團安妮朵拉、
多元化的互動活動如《森活時光》、《
今年市集裡更提供「森林餐桌」的服務，集結超過30種商品，
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