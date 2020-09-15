台灣森林市集結合音樂野台　五感工作坊體驗大自然

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 2020森林市集結合音樂野台及室外活動，演出陣容桑布伊、安妮朵拉等，將於9月25日至27日台北華山中央藝文公園與西一館登場。

2020森林市集以「我的新森活」為策展主軸，主辦單位林務局為了推廣國產木、竹材以及森林副產物利用，邀集國內優質業者前來展售。活動規劃四大主題，帶領民眾認識國產木竹、材產品、環境友善餐飲、森林特色商品，並提供森林生態旅遊遊程規劃建議，讓民眾理解多樣化的森林生態系服務價值，鼓勵大家閒暇時親身步入自然，與森林來場約會，用森林照顧身、心、靈。

「和森林來場約會吧！」



2020森林市集四大主題(圖/主辦單位)

林務局表示，今年森林市集規劃之四大主題分別有國產木竹材產品之「綠林好木」、林下經濟及森林相關特色商品之「林下散步」、以環境友善或CAS優質農產品為食材之「好農好食」以及提供森林生態旅遊遊程服務之「山林探索」。

另外，活動將自然系音樂、親子活動融入室外森林野台，並於室內展場打造感官漫遊體驗工作坊，民眾可透過視、聽、嗅、味、觸等五感與大自然互動，並搭配木作、植物染等DIY實作，親自接觸國產木竹材和林下經濟所帶來的台灣森林特色產品，感受精彩的森活體驗。



金曲歌王桑布伊將帶來演出(圖/主辦單位)

續三天的森林野台節目當中，演出陣容包含金曲歌王桑布伊、暖系民謠樂團安妮朵拉、 國際音樂節常客泰武古謠傳唱兒童團、自然系室內樂團Cicada 、創作型民謠女孩江松霖、幼兒玩樂家陳為伶、 純樸真摯系歌手吳青原等多組藝人， 藉由唱出旋律中與土地相遇的故事，讓大家能在繁忙的鬧市中發現「 森活」的趣味！

多元化的互動活動如《森活時光》、《 益康伸展》等節目，並力邀自然藝術創作團隊「地衣森林」 與兒童故事團隊「張爸爸故事屋」共襄盛舉，增加親子互動時光， 讓市集成為全家同遊的假日好去處，從小灌溉孩子的森林相關知識， 培育他們更全面的生態觀念。

今年市集裡更提供「森林餐桌」的服務，集結超過30種商品， 從木作產品之餐具、配飾、生活小物到主食、甜食、飲品等，組合出 8款物超所值的創意選物，讓民眾直接把森林打包帶回家。 活動期間除了一覽市集的優質攤商，也能來到餐桌旁，坐下來， 在綠意環繞的愜意氛圍中，享用來自森林的好滋味。

活動官網：http://life19.forest.gov. tw

活動粉專：https://www.facebook.com/ 2019forest/