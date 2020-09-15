【更新】想跑！企圖從台灣墾丁游泳上岸、 海巡凌晨出動逮24越南偷渡客

更新時間：2020-09-15 14:45

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）一艘恆春籍漁船今日凌晨2點多，載運30多名越南籍偷渡客企圖闖關，被海巡單位雷達偵獲。船上部分偷渡客緊急跳海逃離，企圖靠游泳逃離海巡人員，其餘24人隨後遭逮捕，目前海巡人員持續追緝中。

《中央社》報導，部分偷渡客身穿救生衣在距離岸邊約400公尺處跳船游泳上岸後脫逃，留在船上的越南籍偷渡客則束手就擒，截至中午12點止，海巡單位共逮捕24人。

而涉嫌載運30多名越南籍偷渡客的恆春籍漁船「金」號漁船，船長及工作人員共5人則被押回後壁湖漁船進行清查。

《自由時報》報導，海巡人員共查獲5名涉案船員（2台籍，3菲律賓籍）與24名越南籍偷渡客。

屏東當地衛生單位防範逃脫的偷渡客可能帶來的疫情破口，針對查獲的24人進行初步檢疫，而警方則在各個路口進行臨檢。

首次發稿：2020-09-15 11:58

台灣屏東凌晨驚傳30越南偷渡客上岸 據傳至少8人成功脫逃

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）屏東墾丁驚傳有30名越南偷渡犯今（15）日凌晨在夜幕掩護下偷游上岸，至少8人成功上岸脫逃，海巡單位已逮捕9人，詳細內容仍待相關單位說明。

《自由時報》報導，全球武漢肺炎疫情延燒，各國對於邊境管制趨於嚴謹。今日凌晨，屏東恆春半島驚傳30名來自越南的偷渡犯自墾丁附近海域，游泳上岸。

成功上岸脫逃的偷渡客將救生衣隨手棄置在岸邊，海巡相關單位皆前往支援搜索，另外目前已有6男3女遭到逮捕。違法載運偷渡客的漁船及5名船員被扣押在後壁漁港內，正在接受偵訊中。

7月6日海巡署一舉緝獲30名偷渡犯（圖/ 海巡署提供）

海巡署今年連續抓獲多起越南籍偷渡客事件。7月6日，海巡署在屏東縣林邊溪外海「瑞○成2號」漁船載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境。

3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運31名越南籍偷渡犯及本國籍犯嫌2人，並將31名越南籍偷渡客分別安置在中港安置室（15人）及大甲的五甲東廳舍（16人）。

有報導分析，今年2起大規模越南客偷渡案，61名成員皆是曾合法來台，之後多因失聯而遭移民署遣返，之後無法透過合法管道來台。

此外，有鑒於國內失聯移工人數高達2萬多人，形成一股不容小覷的人口黑數，私底下拉幫結派，從事非法活動，成為國內治安隱憂。