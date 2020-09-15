中國刻意挑釁　宣稱成功發射長征火箭「飛過台灣島上空」

China航天微博14日就以挑釁意味預告, 長征11號將飛越台灣上空, 還在地圖上用紅線標示出來。 China航天微博14日就以挑釁意味預告, 長征11號將飛越台灣上空, 還在地圖上用紅線標示出來。

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中共航天單位宣稱上午自黃海發射一枚載運火箭越過台灣上空，，並宣布已成功發射且將衛星送入預定軌道。

我國防部上午表示，國軍聯合情監偵的作為，都有充分掌握，並適切應處。

中共宣稱在今天上午9時23分左右，在黄海海域的海上發射平台，以長征11號海射載運火箭，採取「一箭九星」方式發射吉林一號高分03-1組衛星，火箭自台灣上空飛過，順利將衛星送入535公里的太陽同步軌道。

對此，我國防部上午表示，國軍聯合情監偵的作為，都有充分的掌握，並適切應處。

不過中國China航天微搏卻處處將台灣矮化成「台灣省」或「台灣島」:

中國「CHINA航天」微博昨(14日) 晚即發布訊息指出，中國將進行近期第二次的海上發射行動，預計在15日上午9時20分左右，在黃海發射長征11號HY2載火箭，以「一箭九星」方式發射吉林一號高分03系列9顆衛星，更強調「從中國台灣島上空飛過」，挑釁意味濃厚。

《央視》報導，當局稍早宣布已成功發射將衛星送入預定軌道，這次任務是長征系列運載火箭的第346次發射，送入太空衛星包含「嗶哩嗶哩視頻衛星」、「央視頻號」在內的3顆「視頻成像模式」衛星和6顆「推掃成像模式」衛星。

報導稱，這次發射的9顆衛星中，包含了影音網站嗶哩嗶哩與隸屬於央視的央視創造傳媒有限公司，委託發射的衛星。

在今日成功發射之前，吉林一號系列衛星已經連續兩次發射失敗，一次是在今年7月10日，在酒泉衛星發射中心，以「快舟十一號運載火箭」發射「吉林一號高分02E衛星」，火箭升空後不久出現飛行異常，發射任務失敗。

另一次則是本(9) 月12日，在酒泉衛星發射中心，「快舟一號甲運載火箭」發射「吉林一號高分02C衛星」，同樣出現火箭飛行異常情形，發射失利。