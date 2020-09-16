〈時評〉赴中國求和說　國民黨進退失據

中國央視旗下「央視頻」的「求和」說引發國民黨內反 彈，針對是否出席海峽論壇，國民黨14日下午由文傳會 主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以... 中國央視旗下「央視頻」的「求和」說引發國民黨內反 彈，針對是否出席海峽論壇，國民黨14日下午由文傳會 主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以政黨形式參加 。 中央社記者張皓安攝 109年9月14日 (來源 中央社)

中共央視主持人一句「求和說」，國民黨折騰好幾天後， 立法院前院長王金平終於放棄赴中行程，雖然國民黨取消「 以政黨形式」參加第十二屆海峽論壇， 但一度想讓部分國民黨人士將以台商身分前往參加， 後來因壓力太大而作罷，不過，這種兩手策略的做法， 充分顯示國民黨進退維谷。

李紅的「求和說」， 逼得國民黨主席江啟臣要求李紅公開向王金平和國民黨道歉， 但截至目前為止，李紅雖然改了口，但仍未進一步表示歉意， 由於話已說出口，若在未得到正式道歉前， 國民黨貿然前往中國，恐怕只會引起更大風波。

不過，從整起事件發展，可明顯看出國民黨在中共心中的地位。 王金平代表國民黨參加海峽論壇， 竟然連央視的主持人都能在節目上公開調侃， 雖然沒有獲得正式授權， 但相關談話內容肯定已是主持人揣測上意的結果。

其次，即使江啟臣要求公開道歉，甚至以不出席海峽論壇為籌碼， 但等了三天，還是等不到李紅的道歉， 就算國台辦強調歡迎國民黨前往參加海峽論壇， 但這種口惠而實不至的作為，顯然不把國民黨當一回事， 不是吃定國民黨，就是根本不在乎國民黨是否派人出席。

偏偏國民黨仍願意唾面自乾，表面上， 國民黨取消代表團赴中國參加論壇的行程， 卻又讓人以台商身分前往這場活動， 這絕對只會讓國人更加唾棄國民黨。

國民黨打從心裡仍想與中共維持良好關係， 希望可派人出席海峽論壇，只可惜在發生「求和說」的爭議後， 若是繼續硬著頭皮前往，只會就坐實對方的指控， 台灣人民更不可能接受國民黨這種出賣自己的做法。

但不派人參加海峽論壇，國民黨擔心因此得罪了共產黨， 所以拐了一個彎，打算改由國民黨前代理主席林榮德、 中央委員陳耀鑫等人，以台商的身分前往這次活動。一邊說不派人， 一邊又讓人去，這是國民黨的困境，也是自我墮落的選擇。

國民黨其實大可藉此對中共展現強硬的高姿態，斷然全部拒絕赴中， 甚至可拉長戰線，暫時停止與對岸溝通， 這樣的國民黨不僅能贏得台灣人民的尊重， 也可讓中共對國民黨刮目相看，因為對中共來說， 若在台灣失去國民黨這個代言人，損失將更大。

無奈的是，國民黨太怕惹火中共，因為進退再度失據， 台灣人民不會因此看重國民黨， 還好林榮德隨即又對外宣布不去中國， 但外界早已再度看破國民黨手腳。