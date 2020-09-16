〈時評〉赴中國求和說　國民黨進退失據

中國央視旗下「央視頻」的「求和」說引發國民黨內反 彈，針對是否出席海峽論壇，國民黨14日下午由文傳會 主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以...
中國央視旗下「央視頻」的「求和」說引發國民黨內反 彈，針對是否出席海峽論壇，國民黨14日下午由文傳會 主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以政黨形式參加 。 中央社記者張皓安攝 109年9月14日
(來源 中央社)
中共央視主持人一句「求和說」，國民黨折騰好幾天後，立法院前院長王金平終於放棄赴中行程，雖然國民黨取消「以政黨形式」參加第十二屆海峽論壇，但一度想讓部分國民黨人士將以台商身分前往參加，後來因壓力太大而作罷，不過，這種兩手策略的做法，充分顯示國民黨進退維谷。
李紅的「求和說」，逼得國民黨主席江啟臣要求李紅公開向王金平和國民黨道歉，但截至目前為止，李紅雖然改了口，但仍未進一步表示歉意，由於話已說出口，若在未得到正式道歉前，國民黨貿然前往中國，恐怕只會引起更大風波。
不過，從整起事件發展，可明顯看出國民黨在中共心中的地位。王金平代表國民黨參加海峽論壇，竟然連央視的主持人都能在節目上公開調侃，雖然沒有獲得正式授權，但相關談話內容肯定已是主持人揣測上意的結果。
其次，即使江啟臣要求公開道歉，甚至以不出席海峽論壇為籌碼，但等了三天，還是等不到李紅的道歉，就算國台辦強調歡迎國民黨前往參加海峽論壇，但這種口惠而實不至的作為，顯然不把國民黨當一回事，不是吃定國民黨，就是根本不在乎國民黨是否派人出席。
偏偏國民黨仍願意唾面自乾，表面上，國民黨取消代表團赴中國參加論壇的行程，卻又讓人以台商身分前往這場活動，這絕對只會讓國人更加唾棄國民黨。
國民黨打從心裡仍想與中共維持良好關係，希望可派人出席海峽論壇，只可惜在發生「求和說」的爭議後，若是繼續硬著頭皮前往，只會就坐實對方的指控，台灣人民更不可能接受國民黨這種出賣自己的做法。
但不派人參加海峽論壇，國民黨擔心因此得罪了共產黨，所以拐了一個彎，打算改由國民黨前代理主席林榮德、中央委員陳耀鑫等人，以台商的身分前往這次活動。一邊說不派人，一邊又讓人去，這是國民黨的困境，也是自我墮落的選擇。
國民黨其實大可藉此對中共展現強硬的高姿態，斷然全部拒絕赴中，甚至可拉長戰線，暫時停止與對岸溝通，這樣的國民黨不僅能贏得台灣人民的尊重，也可讓中共對國民黨刮目相看，因為對中共來說，若在台灣失去國民黨這個代言人，損失將更大。
無奈的是，國民黨太怕惹火中共，因為進退再度失據，台灣人民不會因此看重國民黨，還好林榮德隨即又對外宣布不去中國，但外界早已再度看破國民黨手腳。