北台灣再新增一例本土登革熱　個案活動地包含新北和桃園

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，近期無出國史，個案目前仍在住院治療中，同住家人無疑似症狀。

疾管署表示，該個案9月8日出現忽冷忽熱、發燒症狀至診所就醫，因症狀持續且伴隨頭痛情形，9月11日再次就醫並轉診住院，9月12日肢體出現紅疹，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。

個案近期無出國史，發病前活動地以桃園市龜山區住家及新北市三峽區五寮尖山一處菜園為主，另曾於8月29日至桃園市大溪區石門水庫溪洲山登山步道爬山，與桃園市本土登革熱群聚病例之活動地均無相關性。依據個案發病前活動史，初步推測感染地可能為桃園市龜山區，但不排除其他活動地有不顯性感染者。

疾管署統計，今年截至目前國內累計17例本土登革熱病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，1例居住新北市；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署指出，國內部分地區近期降雨機會增加，提醒民眾應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除環境積水容器，防範病媒蚊孳生。此外，民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫。