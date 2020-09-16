簡又新專欄 – 世界翻轉下的供應鏈管理 台灣如何立足國際

在中美貿易戰爆發後，許多企業便開始研擬重組全球供應鏈，而新冠肺炎疫情爆發後，更加速了這個進程。而永續供應鏈得重新佈署，又該具備哪些思維呢？

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情爆發後，為世界帶來不少改變，雖然台灣防疫有成，造成的影響不大，但未來會如何沒人能說得準，仍得謹慎應對疫情。其實台灣實力相當堅強，在全球屬供應鏈大國，任何一舉一動都會牽動全世界。以二十年前的九二一大地震為例，隔天就造成美國Nasdaq股市下跌。為了避免把雞蛋都放在同個籃子，許多大廠後來便將部份供應鏈場移至新加坡等其他國家。

自1989年德國柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，瓦解兩極對立的冷戰，全世界夢想著一個開放與合作的全球化與自由化的社會。更隨著經濟與科技的發展，建立人流、物流、金流與資訊流的網絡，30年來全球化迅速擴張十分順利，中國的崛起更是令人刮目相看。

到了2015年，世界處於大翻轉的時代，各國的政策都是無前例可循。聯合國通過《巴黎協定》，開了第一槍，宣告石油時代在將不遠的未來終結，各國開始著手發展再生能源，汽、柴油車退出市場只是時間問題；也在同一年，聯合國提出17項永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)，象徵自2016年到2030年，這股潮流將翻轉全世界。

2016年，聯合國邀請20多國的財政部長並開金融穩定委員會，商討在氣候變遷下的能源轉型、相關放貸模式，因此帶動「綠色金融」風潮，於全球掀起一波綠色革命。

2017年，美國總統川普上任，以「美國優先」為其治理核心，遵行「買美國貨、僱美國人」原則，為美國人民帶來新氣象。另一方面，中國自2001年加入世界貿易組織(WTO)後，逐漸主導全球國際貿易與供應鏈，經濟快速崛起卻未能改變國家體制，至今仍是共產政權。中國極力追求中華民族偉大復興，與美國起了不小的衝突，兩國為了關稅體系與公平貿易等事意見相左，演變為我們熟知的中美貿易戰，促使中國境內之跨國企業將供應鏈外移他國，以減少對中國的依賴。這個趨勢也預告未來將有更大規模的國際貿易變局。

到了今年新冠肺炎爆發重創全球，更是宣告全球化開始裂解。許多國家突然驚覺，國家重要物資產線早已外移中國，生產原料與元件也都在中國，如今卻造成本國防疫物資匱乏的困境，此一現象加速了全球供應鏈的重組。

此外，疫情衝擊全球經濟、打亂各產業的佈局與民眾生活，一切開始靜止了，過去的生活已回不去了。人流、物流等都無法正常輸出入，旅遊、購物、休閒娛樂都隨著疫情的走向而改變，上班族也得學著在家工作。企業應如何把握新常態開拓新局，經營思維與策略也得有所改變。首先要做的第一件事情是必須先掌握資訊以判斷未來趨勢，同時做好風險管理以保持組織韌性，不然連百年老店都可能就此退出市場，我們可以看到美國的Messi百貨便是血淋淋的例子。

第二件事情則要避免斷鏈危機，「從長鏈變短鏈」。以前為了及時供貨、減少庫存壓力降低成本都是長鏈經營，突然遇到像新冠疫情很難保有彈性，一但突然斷鏈就會產生危機。供應鏈要短一點好，重視關鍵技術而非成本，保有彈性與韌性才能永續經營。

在全球化裂解、能源轉型、中美貿易戰、供應鏈重整與短鏈革命趨勢下，世界變化很大，卻也帶來無限的挑戰與機會，Tesla 特斯拉汽車市值超越TOYOTA、VW，成為全球市值最高的汽車製造商就是很好的例子，證明汽、柴油車已是過去式；台灣這幾年變化也相當大，再生能源、風力發電市場更是相當有前景，只要法規跟上科技的轉變，讓新的技術普及於民眾，便能增加就業機會。

台灣雖然沒有像Toyota、Apple、Google等規模的國際品牌，但在供鏈鏈的實力卻不容小覷，台積電便是箇中翹楚。因此在疫情翻轉全球供應鏈的現在，我們必須把握話語權，掌握倡議的力量，儲備全知與制訂標準的能力。