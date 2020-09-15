簡又新專欄 – 芬蘭的氣候轉型如何成功

芬蘭共和國(Suomen tasavalta)通稱芬蘭，是高度已開發國家和福利國家，人民享有極高標準的生活品質，芬蘭在2018至2020年連續三年被聯合國《世界幸福感報告》評為世界上最幸福的國家。根據世界銀行公布的2018年全球各國人均收入報告，芬蘭人均所得為47,820美元排名第13，人均國內生產總值僅49,845美元，無論文化、生活、環境等面向民眾都相當滿意，且在對抗氣候變遷的議題上，芬蘭政府更承諾在2035年達到碳中和。

芬蘭是如何做到的呢？其成功關鍵在於優質的教育制度以及每個人都有平等的機會，最好的例子就是芬蘭總理桑娜·馬林（Sanna Mirella Marin）。

2019年馬林以年僅34歲之姿就任芬蘭總理，不僅是芬蘭史上最年輕的總理，也是全世界最年輕的現任總理。出身勞工家庭的馬林曾經四處打工，擔任過售貨員，當時許多人因此看不起她，質疑她的能力。對此馬林在推特上回應，「在芬蘭，每一位來自貧窮家庭的小孩都可以接受教育，成就人生目標，即使是收貨員也可以當上總理。」由此可知，芬蘭不僅教育制度完善且有良好的社會流動性，相當不容易。

從歷史的角度來看，芬蘭比起其他北歐國家更為嚴酷。芬蘭曾在二次世界大戰與德國聯手，德國戰敗後芬蘭便受到蘇聯的牽制。為避免進一步受蘇聯控制，芬蘭和瑞典、奧地利一樣成為中立國。1991年蘇聯解體後，芬蘭不再受到蘇聯牽制，並在1995年加入歐盟。即使有這樣的背景，芬蘭仍然在二戰後的三十年內，建立了全世界最先進的社會福利制度。

概觀來說，芬蘭福利制度的概念以眾人平等為基礎，孩子沒有輸在起跑點的壓力，確保每個孩子都能「成為自己想要成為的人」。而高福利的背後仰靠的是高稅收及對政府的信任。芬蘭人近一半的薪水要繳稅，光是芬蘭將近一半的GDP就來自於稅收，是全世界第四高，且芬蘭人相信政府，願意貢獻國家。根據國際透明組織(Transparency International)發佈清廉印象指數(Corruption Perceptions Index)，芬蘭數年來的排名都在前幾名。

芬蘭在政治上採雙首長制，總統負責外交，總理負責對內行政。芬蘭有五大政黨，規模相當，因此芬蘭的國家政策仰賴政黨間的溝通、協商與合作，發展出一套獨特「聯合政府」的模式，總理的工作便是從中協調，找出共識以制定政策。芬蘭五個政黨的黨魁都很年輕且都是女性，大家平等接受優質的教育，所有人都可以思考自己要做哪些事、可以做哪些事，因此可以跨越黨派合作，商討國事。面對氣候危機，需要政治的連續性，並且讓所有人都參與，「聯合政府」的決策模式便派上用場，這也是為什麼芬蘭在對抗氣候變遷能做得好的原因。

總理馬林認為，上一代人對未來的重大問題做得不夠，因此我們需要採取行動，而對抗氣候變遷更是她所關心的核心議題，馬林成功的讓她關心的議題變成大家關心的事，因此芬蘭政府承諾在2035年實現碳中和，將以北歐的福利模式，推動公平、公正的氣候轉型。如果達成，芬蘭將成為世界上首批實現淨零排放的國家之一。

在台灣，越來越多民眾知道氣候變遷與氣候危機，因此許多人開始從生活中做改變。氣候變遷是科學事實，但得靠政治決策才能實現，決策過程需要公平、公正、公開，透過討論以找出大家可以接受的折衷作法。

那麼芬蘭怎麼做呢？芬蘭為達成碳中和的目標，因此祭出許多減排措施。諸如加強碳匯(Carbon Sink)，以森林、土壤、海洋、凍土等，作為溫室氣體的天然吸納庫，以降低大氣中溫室氣體的濃度等；淘汰化石燃料，推動能源轉型，芬蘭的電力生產有32%來自核能，46%來自再生能源，換句話說目前芬蘭已經達到80%的電力都無碳排放。

對抗氣候變遷不僅需要每個人的努力，更要仰靠政治。台灣有80%的電力來自化石燃料，與芬蘭剛好相反，還有很長的路要走。雖然芬蘭在地理環境的先天條件優於台灣，更容易推動碳中和政策，但其溝通模式與精神值得台灣借鏡。應對氣候危機，推動氣候轉型勢必會有犧牲，過程難免會有爭論。為降低碳排放，高汙染行業勢必將受到衝擊甚至影響經濟，我們可以從芬蘭身上學習，讓民眾積極參與氣候政策落實公正轉型，透過不斷對話，共同制定政策以降低民眾的疑慮。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出