看見台灣國境之南的美好！ 屏東縣廣告勇奪美國高峰創意大獎銀獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府於年初推出的年度形象影片「where？」，以「IG特色、城市美景、輕鬆舞蹈」，成功的創意行銷屏東活力與熱情，影片更創下逾4.6萬人次按讚，更令全台民眾驚呼「Where？」、「這裡是屏東嗎？」。如今影片勇奪美國高峰創意大獎(Summit Creative Award)銀獎，讓世界再度看見屏東。

屏東縣政府表示，美國高峰創意大獎於1994年舉辦至今，26年來都是全球創意獎項領導地位，今年共有來自27個國家參加，共4100多件參賽作品，評選出含平面、影像、網站等13個項目，「where？」影片從眾多參賽作品中脫穎而出，獲得旅遊類銀獎的肯定與殊榮。

縣長潘孟安表示，本次屏東縣政府嘗試貼近年輕族群的思維，結合在地特色人文地景，讓影片變得活潑生動，成功推廣屏東在地形象，而這也是縣府獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎、日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎後，「where？」再次獲得國際肯定！

影片拍攝團隊─MARQ Films導演表示，當初拍攝時，希望展現出南國充滿自然陽光、歡樂活潑的風情調性，以明亮的色系為基底，讓人有煥然一新的感覺。

為了傳達年輕、多元化的屏東，音樂則採用輕鬆但充滿活力的樂風，帶給觀眾更強的律動感及感染力，整體類IG的風格更是貼近現代族群追崇的風格元素，這樣的創作形式，在其他縣市行銷影片中更是前所未見，期盼吸引更多人一同前來探索不一樣的屏東。

屏東縣傳播暨國際事務處指出，「where？」影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，令民眾很難想像景點竟然都在屏東，歡迎民眾前來屏東走進影片每個景點，再次認識不一樣的屏東。