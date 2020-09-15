【投資理財老生常談】投資台灣穩定績優股　退休金自己存

投資人只要耐心夠，長期利潤不錯，而且自存退休金，比勞保年金更有保障。 投資人只要耐心夠，長期利潤不錯，而且自存退休金，比勞保年金更有保障。 (來源 中央社)

華倫巴非特有一句名言：「一檔股票如果不能投資十年，那你十分鐘都不該持有。」簡單的說，就是他鼓勵投資績優股，長期持有，千萬不要跑短線。台股值得長期投資的績優股不少，投資人只要耐心夠，長期利潤不錯，而且自存退休金，比勞保年金更有保障。

科技產業變化很多，價差也大，風險相對高，且涉及產業興衰非一般散戶投資人能夠掌握。倒不如在績優的傳統產業中，尋找安全可以長期投資的好標的，也許更妥當，只要買進價格不貴，當定存股應該可以考慮。

傳產很多低調不起眼的好公司，值得投資人注意，例如遠東新(1402)投控，它是遠東集團的控股公司，近10年來配息穩定，108年每股獲利2.15元，配息1.5元，今年經濟差，上半年度EPS 0.74元，資本額535億2875萬元，資產總額達6190億3627萬元，未分配盈餘加資本公積高達1497億2228餘千萬元，淨值36.91元，以現在股價來看，應該是不貴。

遠東新在全台各地不動產驚人，各地遠百都是自有資產，當房東穏賺不賠，又有諸多賺錢的轉投資事業，例如亞泥、遠銀、遠企、裕民航運、遠傳等，體質不錯，投資人如果在合適價格買進，長期持有，風險不高。

老牌的電機股東元(1504)，去年EPS 1.65元，配息0.99元，，今年上半年EPS 1元，10年來配息也穩定。東元的資產非常可觀，資本額196億7692餘萬元，資產總額高達1079億零65萬餘元，權益總計676億7573萬餘元，保留盈餘加資本公積高達338億1394餘萬元，浄值31.96元。

原汁原味的東元，吸引寶佳資產管理、嘉源投資、源通投資共同持股達25.44%，成為第一大股東。東元積極布局家電、工程、能源等事業，並活化資產，推動台北市大樓改建、新莊廠土地資產活化，預估未來租金收入可觀，值得投資人深入評估，如果價格合適，長期投資應該可以考慮。

中再保(2851)也是老牌金融股，資本額59.04億元，目前財政部及長榮集團是大股東，10年來獲利及股息都非常穩定，108年EPS 1.87元，配息0.9元，今年上半年EPS 1.54元，根本不受不景氣影響，預料全年度獲利應該會超過去年，明年股息有機會更上一層樓。

公股色彩的中再保資產總額416億1091餘千萬元，資本公積加保留盈餘達63億3044萬餘元，浄值20.6元，財務健全，受景氣影響亦不大，投資人可以考慮合適價格投資，長期持有，風險有限。

今年全球銀行都因為經濟不景氣受傷，台股中的元大金表現不俗，迄8月底為止，EPS 1.48元，預估全年度2元以上應該不困難。元大金已經連續第5年每股獲利都保持成長，且股利逐漸增加，今年配息0.65元，配股0.4元。由於它是證券市場龍頭，發行的ETF如0050、0056，都頗受投資人歡迎，證券部門獲利穩定，公司治理良好，營運頗受市場肯定。

元大金資本額1213億7436萬餘元，資本公積加保留盈餘1059億5737萬餘元，浄值20.32元，2016年合併大眾銀行，擴大巿場規模，綜效逐漸發揮，由於目前市價還不到浄值，一般認為價格不貴，投資人如果考慮長期存股投資，可以在合適價格買進後，列為投資組合中的定存股。

投資定存股不一定要找熱門標的，尤其許多低價好公司並不起眼，但是長期股利穩定，價格便宜，也是很好的存股標的，投資人可以慎選好公司，定期不定額投資，長期累積下來是很可觀的。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。