台灣當代一年展開跑！專業策展人、國際藝術家思考都市日常生活節奏

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)連續舉辦第 19 年「台灣當代一年展」（TAIWAN ANNUAL，以下簡稱一年展）匯聚 10 組台灣藝術機構團體展開超過 24 場藝術活動，自即日起至9 月 20 日於台北花博爭艷館展開。

「一年展」多年來聚焦於藝術平權、多樣開放及國際交流， 致力提供一般以畫廊為單位的藝術博覽會機制之外， 另一種開放的當代藝術展覽平台， 展現台灣當代藝術界的多元可能性；今年經典展區「藝術平權區」及「 創作計畫區」合併為「一年聚焦」展區， 不再以創作類型及展示形式限縮與分類，吸引共逾 120 位藝術家投件參與。



近日記者會現場嘉賓如潮，包含文化部部長李永得、 立法委員吳思瑤、范雲、台北當代藝術館館長駱麗真、 國藝會董事胡永芬、双方藝廊共同創辦人胡朝聖、 竹圍工作室創辦人蕭麗虹皆到場熱情支持，吸引了 500 多人參與開幕。(圖/主辦單位)

為延續台灣當代一年展歷年累積的充沛藝術能量， 並傳承專業實務經驗予各方人才，今年特將「主題／影展策展區」 轉型為「一年培力」展區，公開徵求青年策展好手的創意提案，並邀 來鳳甲美術館策展人葉佳蓉及獨立策展人許峰瑞擔任顧問。

「你說的白是什麼白？」展覽計畫由策展人賴佩君所策劃，邀 請三位同時身兼表演者、策展人、 藝術家等身份的專業佈展工作者林明彥、董育廷、蔡秉儒， 各自提出在佈展職涯中感受強烈的「道具」，挑戰佈展成果如何被評 價的問題，來反映藝術產業獨特的勞動情形。

此外，「 台北好日麗日麗」藝術計劃由策展人陳念庭特別推出，透過計畫研究團隊「 槓桿實驗藝術工作室」進行實地考察， 研究中山區晴光市場周遭自助洗衣店高度聚集的原因， 經由跨國與跨界的藝術多元合作，邀請日本、 泰國、新加坡等亞洲各地的藝術創作者， 讓觀眾有機會參與和體驗一種新型態公共藝術的可能， 重新思考都市日常的節奏和生活樣貌。

台灣的藝術機構與團體部分，今年則邀請到水谷藝術、众藝術、 社團法人新北市愛鄉協會、海馬迴光畫館、魚刺客、森嵐工作方圖、 新浜碼頭藝術空間、新樂園藝術空間、萬事屋及臺北數位藝術中心共 十組機構和團體齊聚一堂，並規劃多場精彩機構活動， 準備與觀眾分享台灣豐富多元的藝術能量。

今年首度設立的「評審團獎」，邀請到 8 位藝術界各領域專家組成評審團，包括双方藝廊共同創辦人胡朝聖、 知名藝術家楊茂林、典藏總編輯張玉音、 亞洲大學現代美術館館長翁淑英、 國立台灣師範大學美術系白適銘教授、策展人高森信男、 收藏家劉銘浩以及展覽燈光大師何仲昌，共同選出 20 名入選者。

頒獎典禮將於19日登場，展覽為免費入場，詳情請前往臉書查詢。



(來源/一年展臉書)

展覽日期：2020/09/12（六）- 09/20（日）

開幕時間：2020/09/12（六）15:00（14:30開 放入場）

展覽時間：11:00-19:00（09/20開放至16:00 ）

展覽地點：台北花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號）