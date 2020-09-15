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中國流亡富商郭文貴發單曲《推翻共產黨》、《滄海一聲嘯》 誓言用音樂滅共！

經常直播評論時事的郭文貴近日宣布，他將與美國知名音樂公司簽約，未來推出至少100首到500首「滅共單曲」，誓言以音樂震懾中共。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/15 10:27
圖/「秘密翻译组G-Translators」YouTube頻道

圖/「秘密翻译组G-Translators」YouTube頻道

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 被中共指控犯下貪腐罪名，目前人在美國的中國富商郭文貴，堪稱知名網紅，他經常以直播方式評論中國時事與揭露中共秘辛。現在他更以一曲《Take Down CCP》（推翻共產黨）晉身搖滾明星。

圖/秘密翻译组G-Translators YouTube頻道

法國國際廣播電台（RFI）12日報導，該曲已經成為包括美國在內多個國家和地區蘋果網站iTunes下載冠軍。

郭文貴是在9月8日推出反共英文單曲《推翻共產黨》、中文單曲《滄海一聲嘯》，並在iTunes及Spotify等各大串流音樂平台上架。郭文貴同日直播時進一步宣布，他將與美國知名音樂公司簽約，未來將推出至少100首到500首「滅共單曲」，誓言以音樂的力量震懾中共。

郭文貴在他的GTV頻道直播時對前中國流行音樂歌手唐平致謝，笑稱自己是原本是「唱歌最難聽的人」，但唐平將他變成了搖滾歌手；而《推翻共產黨》是「好萊塢全世界最牛的搖滾歌手和製片人創作出來的」，這個來自好萊塢的12人團隊擁有5億粉絲，和他一起共同撰寫了《推翻共產黨》的歌詞。

他在直播中還說:

我們要把過去的洗腦歌都唱回它本身的樣子。

我們要開啟一系列文化滅共。

我們和西方軍方也在展開新的戰爭模式，科技滅共。

郭文貴指出，他向各界展示這首歌曲，得到了不錯的反應，「每個人第一次聽就朗朗上口，我的很多朋友，包括美國、歐洲的朋友，現在每個人家裡孩子都用這個歌跳起了舞！因為這是共鳴，我們不但『以歌滅共』、『以樂滅共』，我們能喚起全世界對我們的共識」。

郭文貴透露，已經有美國知名音樂公司要跟他簽約，「現在你們看到的、剛才的兩首歌，你們都會在iTunes、所有的音樂網站、音樂平台上都可以找到，未來還會最起碼100首到500首之間的歌會出現。Take down the CCP！已經成為大家跳舞的節奏！」

超連結 文贵先生最新MV【TAKE DOWN THE CCP】 (有字幕)

超連結 《推翻共產黨》 (無字幕)

法國國際廣播電台（RFI）原始文章
郭文貴
推翻共產黨
TAKE DOWN THE CCP
美國
中國
滄海一聲嘯
單曲
網紅

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