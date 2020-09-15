減少溫室氣體排放 北台灣首座沼氣發電綠能設施啟用

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）北台灣首座沼氣發電綠能設施14日正式啟用，環保署與桃園市政府合作推動在弘智畜牧場設置厭氧發酵處理槽及沼氣發電集運設備，收集弘智畜牧場及合信畜牧場共計約5,400頭豬隻畜牧糞尿，集中處理並用來沼氣發電，預期每日可減少160公噸畜牧尿排入河川， 讓居民擁有優質的水環境及生活品質。

桃園市養豬產業目前在養約有14餘萬頭豬，年產值約23億元，數量排名全國第7。桃園市黑毛豬的生產，是北台灣供應鏈的重鎮，弘智畜牧場是桃園黑毛豬飼養大戶，環保署與桃園市政府2018年合作推動於弘智畜牧場設置1處集中式厭氧發酵處理槽、沼氣發電及集運設備，並由環保署、桃園市政府及宇陽能源科技公司共同出資新台幣2,300萬元設置畜牧糞尿資源化設施並於2019年10月30日完工。

環保署表示，集運弘智畜牧場（大場）及合信畜牧場（小場）共飼養約5,400頭黑毛豬隻畜牧糞尿，預期每日可減少約160公噸畜牧糞尿排入河川，等同每日削減生化需氧量(BOD) 1,072 kg，蒐集的沼氣量為801.9立方公尺，預估發電量為1,203 度，每日產生沼氣轉化成綠電，可供80個家戶使用，每年減少9.5公噸二氧化碳排放量，另外每年產生的沼渣沼液1,194公噸作為澆灌水稻之肥分，減少化肥使用。

台灣目前養豬頭數達551萬頭、養牛頭數達15.2萬頭，為國內重要的糧食產業，然畜牧糞尿排放到環境對河川水質造成污染，因此在畜牧生產及環保議題衝擊下，須從產業生產源頭管理或讓廢棄物價值化，以期達成產業與環保永續經營。

由環保署與農委會合作推動沼氣發電政策，將畜牧糞尿由廢棄物轉型為資源化料源及產物，還肥於田，不僅有利農村資源再利用，改善河川污染及鄉村臭味問題，更能減少溫室氣體排放。至2020年8月底止，全國已通過1,388場畜牧場採行畜牧糞尿資源化利用措施，核准施灌量每年達653萬公噸，核准施灌量比率達22.5%。

弘智畜牧場將畜牧糞尿厭氧發酵產生的沼氣進一步脫硫並儲存後燃氣發電(圖/環保署)

弘智畜牧場設置1,000噸畜牧糞尿厭氧發酵槽具保溫及加熱效果維持發酵所需溫度。(圖/環保署)