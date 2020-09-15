美國華為禁令15日生效　台積電不再出貨華為 周二早盤股價小跌

美國對華為（Huawei）禁令15日起生效，台積電今天起不再出貨華為，早盤股價最低來到439.5元，小跌0.34%，市值來到新台幣11.3兆元。

台積電日前表示，隨著美國出口規定改變，自5月15日後便不再新接華為訂單，9月14日後將不再出貨華為。

本土法人指出，台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，不受華為禁令影響，對台積電而言只是客戶之間市占率的變化，影響輕微，台積電還有蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等主要客戶。

華為也搶在禁令生效前積極拉貨，台積電8月營收新台幣1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。

台積電主要客戶需求強勁，法人預期，第4季台積電業績可望更上層樓，全年營收應可成長2成以上。

台積電預期，今年7奈米製程比重將超過3成，法人依此推估，台積電7奈米將貢獻超過3800億元營收，將較去年大增5成以上。

台積電下半年5奈米大量出貨，全年5奈米製程比重將約8%，研調機構IC Insights預估，台積電今年5奈米將貢獻35億美元營收，超過新台幣1000億元。

台積電今年5奈米與7奈米將貢獻超過4800億元營收，超越韓國三星（Samsung）晶圓代工總營收。