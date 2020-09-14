美國駐中國大使布蘭斯塔德將離任　下月初離開北京

美國駐中國大使館今天表示，現任駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）即將離任，並於下月初離開北京。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早推文，感謝布蘭斯塔德「對美中關係再平衡作出貢獻，讓雙方關係變得注重結果、互惠與公平」。

隨後大使館發布聲明，證實布蘭斯塔德即將離任，並於下月離開北京。聲明並提到，布蘭斯塔德上週已透過電話向總統川普確認自己的決定。

聲明引述布蘭斯塔德本人的說法寫道：「我最為自豪的是我們為達成第一階段貿易協議，以及為我們在美國的社區帶來切實結果所做的工作。我們的目標仍然是為美國家庭帶來有意義、可衡量的結果。我們已經取得了重要的進展，我們將繼續爭取更多。」

聲明並提到，布蘭斯塔德致力讓北京把類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）列為管制物質。這麼一來，把芬太尼銷往美國將受到中國法律重罰。

聲明指出：「大使表示能在過去的三年零三個月裡代表美國總統和美國人民，他格外榮幸。『我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長。』」

「他還表示，在任職大使期間，他曾到訪中國26個省和自治區，若不是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制了他在中國國內的旅行，他本可以遍訪所有的省份和自治區，『了解中國人民，在他們的家中和他們見面，聽他們的個人故事，這一直是這項工作的一大榮幸』。」

但聲明未提到大使館之後將由誰接掌。

73歲的布蘭斯塔德曾任愛阿華州州長，2017年5月宣誓就任現職。過去中國外交部曾形容布蘭斯塔德是「中國人民的老朋友」，中國國家主席習近平數十年前拜訪愛阿華州時，布蘭斯塔德即與習近平建立初步關係。

有媒體報導，布蘭斯塔德獲任駐中國大使，部分原因在於他熟悉習近平。然而布蘭斯塔德在任期間，美中雙方卻落入建交40多年來紛爭最嚴重的時期，包括關閉彼此的領事館、限制彼此的外交官活動。

大使館聲明指出，布蘭斯塔德計劃返回愛阿華州。而川普上週末已曾表示，布蘭斯塔德將回到美國。

根據愛阿華電台（Radio Iowa）網站，川普當時表示，布蘭斯塔德回國後將幫忙總統連任造勢。而布蘭斯塔德的兒子艾瑞克（Eric Branstad）也是川普在愛阿華州連任造勢活動的高層幕僚。