服務扮演Show Girl 高喊為愛走天涯 侯友宜：落實「行動治理」為偏區照顧

原來新北市政府有這麼多項外送服務？ 侯友宜市長14日出席「為愛走天涯—行動式服務研討會」活動， 於市府東側廣場展示8台針對兒童、老人、身心障礙者、 街友等不同對象，提供早療、文康、照服、惜食等多種「外送服務」 的行動式服務專車，宛如車展，由服務單位扮演Show Girl一一介紹功能，在侯友宜的帶隊下，高喊：「 我們是最有行動力的服務團隊！」

侯友宜表示，新北市土地面積及人口數皆為全國之冠，為落實「 行動治理」的政策目標，新北市政府長期以來積極整合跨部門資源， 提供24種類型的行動服務，包括：社會福利、教育文化、 長照醫療、警戶政、工務、水保、地政等等， 計有525輛行動服務車，服務人次超過180萬。 藉著車輛的移動特性， 用巡迴走動的模式將多元化的服務帶入大街小巷，實踐新北市政府「 偏區照顧」的願景。

侯友宜說，新北市城鄉差距大，政府經費有限，但民力無窮，透過「 好日子愛心大平台」的媒合，一年可以募到60輛車（ 包含復康巴士），透過行動專車的服務， 將市府的各項福利和服務送到偏區，每一輛車都是「為愛走天涯」， 為每位市民服務。

現場展出行動玩具車、老人文康車、惜食分享車、早療行動車、 街友洗澡車、到宅沐浴車、貓培你飛雞蛋糕少年培力實驗餐車、 星兒行動咖啡車等8台特色服務專車，每台車各出奇招， 為市民送上最貼心的服務。

其中「行動玩具車」和「老人文康車」 分別帶著玩具和卡拉OK設備在偏區趴趴走、四處傳遞歡樂， 為親子和老幼間的互動加溫， 活動結束時長輩常常拉著工作人員的手說：「 你們下次什麼時候再來？」

「早療行動車」和「到宅沐浴車」 則是分別針對發展遲緩兒童及失能者交通不便之特性， 將療育服務和長照沐浴照顧帶到眼前， 提供專業且全方位的身心服務。

「貓培你飛實驗餐車」和「星兒咖啡車」 則是為了增強弱勢少年和自閉症青年的就業能力， 從賣雞蛋糕和咖啡的經驗中逐步學習人際溝通並邁向生活自立。 侯友宜在一一檢視特色服務車後表示， 未來新北市將持續發展行動服務，年底將再推動「行動銀髮俱樂部」 ，導入專業人力及智慧照顧，讓偏區長輩也能在地就養、健康樂活。