服務扮演Show Girl 高喊為愛走天涯 侯友宜：落實「行動治理」為偏區照顧

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
原來新北市政府有這麼多項外送服務？侯友宜市長14日出席「為愛走天涯—行動式服務研討會」活動，於市府東側廣場展示8台針對兒童、老人、身心障礙者、街友等不同對象，提供早療、文康、照服、惜食等多種「外送服務」的行動式服務專車，宛如車展，由服務單位扮演Show Girl一一介紹功能，在侯友宜的帶隊下，高喊：「我們是最有行動力的服務團隊！」
侯友宜表示，新北市土地面積及人口數皆為全國之冠，為落實「行動治理」的政策目標，新北市政府長期以來積極整合跨部門資源，提供24種類型的行動服務，包括：社會福利、教育文化、長照醫療、警戶政、工務、水保、地政等等，計有525輛行動服務車，服務人次超過180萬。藉著車輛的移動特性，用巡迴走動的模式將多元化的服務帶入大街小巷，實踐新北市政府「偏區照顧」的願景。
侯友宜說，新北市城鄉差距大，政府經費有限，但民力無窮，透過「好日子愛心大平台」的媒合，一年可以募到60輛車（包含復康巴士），透過行動專車的服務，將市府的各項福利和服務送到偏區，每一輛車都是「為愛走天涯」，為每位市民服務。
現場展出行動玩具車、老人文康車、惜食分享車、早療行動車、街友洗澡車、到宅沐浴車、貓培你飛雞蛋糕少年培力實驗餐車、星兒行動咖啡車等8台特色服務專車，每台車各出奇招，為市民送上最貼心的服務。
其中「行動玩具車」和「老人文康車」分別帶著玩具和卡拉OK設備在偏區趴趴走、四處傳遞歡樂，為親子和老幼間的互動加溫，活動結束時長輩常常拉著工作人員的手說：「你們下次什麼時候再來？」
「早療行動車」和「到宅沐浴車」則是分別針對發展遲緩兒童及失能者交通不便之特性，將療育服務和長照沐浴照顧帶到眼前，提供專業且全方位的身心服務。
「貓培你飛實驗餐車」和「星兒咖啡車」則是為了增強弱勢少年和自閉症青年的就業能力，從賣雞蛋糕和咖啡的經驗中逐步學習人際溝通並邁向生活自立。 侯友宜在一一檢視特色服務車後表示，未來新北市將持續發展行動服務，年底將再推動「行動銀髮俱樂部」，導入專業人力及智慧照顧，讓偏區長輩也能在地就養、健康樂活。