英國、澳洲研究：孩子總是睡不飽　易出現心理健康的問題

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）開學進入第三週，家中的孩子是否已調整好作息，維持充足與良好的睡眠品質?根據2020年6月發表於《兒童心理學與精神病學期刊》的研究指出，青少年的睡眠與心理健康呈現顯著相關，睡眠不佳的青少年日後較容易出現心理健康的問題。

根據美國《國家睡眠基金會》建議，年齡在14至17歲之間的青少年睡眠時間大約需要8至10個小時，但由英國雷丁大學、倫敦大學金匠學院和澳洲弗林德斯大學學者合作，以4,790名青少年為對象進行的縱向研究結果發現，一般的青少年平日晚上約有八小時的睡眠、假日約九個半小時；而患有憂鬱症者平日的睡眠時間不到七個半小時(約7.25小時)、假日則剛好九小時，顯示患有憂鬱症者每天較一般人晚30分鐘入睡。

進一步分析發現，有憂鬱和焦慮的年輕人在青少年時期絕大多數的睡眠狀況都不好，與沒有憂鬱或焦慮症的參與者相較，患有憂鬱症者其睡眠的質和量都較差，而患有焦慮症者僅是睡眠品質較差。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，上述研究顯示青少年的睡眠與心理健康的關聯性，但究竟是睡不好造成憂鬱或焦慮症狀，還是因為憂鬱、焦慮而導致睡眠狀況變差，這兩者的因果關係並無法證實。她提醒，睡眠狀況是憂鬱或焦慮症診斷的指標之一，但並非造成憂鬱或焦慮的原因。

從研究中可以發現睡眠的重要性，睡眠狀況不佳會影響情緒與專注度，間接影響青少年的學習效果，若家中孩子出現睡眠問題，建議父母應先瞭解影響孩子睡眠的原因，是因為學校作業或考試太多、課後才藝課排太滿、孩子花太多時間看電視或玩遊戲…等外在因素，還是因為孩子拖拖拉拉無法好好利用時間、孩子有追求完美的個性，或是孩子的組織與處理事情能力較差…等內在因素，瞭解背後的原因再給予適當的協助，有助於幫助孩子改善睡眠狀況。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示青少年睡眠與心理健康之間的因果關係是雙向的，該研究也證實，青春期的睡眠不足若不加以治療，可能會影響青少年的心理健康狀況。

她建議，幫助孩子建立良好的睡眠習慣，應檢視干擾孩子睡眠的可能問題。家長可環顧孩子睡眠的環境，像是到了孩子休息的時間，盡量減少電視聲響與燈光的干擾、降低家人間談話討論的音量、盡快結束與親友的聊天聚餐；其次要注意孩子飲食與情緒狀態，別讓孩子睡前吃太多食物與飲料、避免讓孩子過於興奮或因使用網路與人產生不當的互動而影響情緒無法入睡。

葉雅馨提醒，開學已進入第三週，若孩子常常早上起不來導致上學遲到、早餐沒食慾甚至變瘦、上課沒精神或是不想上學、對原來感興趣的事物失去興趣，出現以上狀況卻無法改善，建議家長可尋求專業的協助。