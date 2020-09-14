台灣企銀辦統一發票盃路跑 高美濕地湧近萬人迎風開跑

財政部與台灣企銀共同主辦的統一發票盃路跑活動臺中場，9月13日在高美濕地風車大道熱鬧登場，由財政部次長莊翠雲及台灣企銀董事長黃博怡代表鳴槍，帶領近萬名跑者迎風開跑！

台灣企銀董事長黃博怡也對前線防疫和醫護人員表達感謝，更強調有賴於全體國人高度配合防疫，才讓路跑等大型活動順利進行。該行身為金融國家隊的一員，對紓困和振興經濟責無旁貸，同時透過舉辦公益路跑，邀請民眾健身兼觀光，一起刺激消費。

今年是台灣企銀第8次主辦統一發票盃路跑，透過活動號召跑友和行員募集發票，累計已捐出46萬張至各縣市的社福團體。黃博怡表示，台灣企銀一直以來都相當支持且投入公益，尤其疫情衝擊經濟和民生，不少社福團體營運狀況更加艱困，在「樂活防疫」的前提下，臺灣企銀號召跑友樂捐發票，關懷弱勢團體，為公益盡一份心。

此次路跑路線緊鄰國際級景點高美濕地保護區，民眾一路迎著海風奔跑，沿路欣賞風車美景，更有不少跑友完跑後，帶著全家大小參觀現場設置的雲端發票等金融宣導攤位，玩闖關遊戲領精美獎品，亦讓路跑活動達到全民運動兼提升金融觀念的目標。

台灣企銀除了對公益不遺餘力，更積極提升公司治理及經營績效，致力於永續發展，榮獲天下雜誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近2年皆獲選此殊榮的公股行庫，表現有目共睹。該行強調，將持續配合政府政策，近日已推出「兆元振興融資方案」，提供六大核心產業取得資金，支持企業在後疫情時代轉型升級，做中小企業的強力後盾。