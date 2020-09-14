2020新北市眷村文化節-眷味召集令 三重一村用眷味三重奏high翻整個10月

2020新北市眷村文化節於今(109)年10月1 日至10月31日於空軍三重一村登場，以「眷味召集令」為主題， 用眷村的氣味、滋味及趣味，以眷村三重奏high翻整個10月。 主活動於10月9日至11日舉辦，三天活動以飛行派對、 眷味野餐與小眷市集完整呈現眷村歷史與特色。

新北市文化局表示，以重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」， 於連假首日(9日)率先登場，本次特別與國防部空軍司令部合作， 展出現役35快砲武器及小朋友可乘坐Q版飛機， 並規劃防空甬道體驗、懷舊知識擂台賽等， 重現戰時眷村防砲陣地的氣味。當晚還有「懷舊民歌演唱會」， 邀請各期民歌手共襄盛舉，回溫青春歲月。

緊接著是可以品嚐眷村美食滋味的「眷味野餐」，則在連假第二天 (10日)登場，於9月19日10點整開放線上報名，限量100 位，每人只要新台幣100元，即可獲得特製野餐墊1式、 眷村小點心及小眷市集100元等值兌換卷。為鼓勵惜食愛物、 支持永續環保，報名成功者只要自行攜帶容器到現場裝食， 即可享有眷村小點心加量的響應福利， 不僅歡迎大家來吃美食兼做環保， 當日還有許多精采表演及趣味活動可以參加。

最後能夠體驗眷村生活趣味的「小眷市集」，則是連假3天擺好擺滿 ，天天都有以眷村懷舊飲食為主題的攤位，包含涼拌豌豆粉、 涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等。 還有一村藝術家攤位，讓市集好吃又好玩。此外，10至11日設有 NG蔬果專區及二手器皿交換， 以物美價廉的方式販售品質良好的醜蔬果， 復刻眷村時期愛物惜物的精神，歡迎民眾攜帶二手器皿來交換， 以物易物，為環保盡一份心力。

除國慶連假三天的主活動外，系列活動還有空軍及一村文物展、 懷舊知識擂台賽、眷味美食展、眷味料理教學、眷味講座坊、 眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、趣味集菜及民歌講唱會等， 用眷味三重奏high翻空軍三重一村一整月。

受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，鼓勵入園民眾配戴口罩， 並一律採實聯制入園及配合測量額溫， 若遇無法保持安全社交距離時，務必配戴口罩。 期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。 更多詳情請上「空軍三重一村」網站https://www. culture.ntpc.gov.tw/military_ village及臉書粉絲專頁查詢。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供