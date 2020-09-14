台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超54.22億元　

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/9/7~2020/9/11）外資在集中市場總買進金額為2,682.60億元，總賣出金額為2,736.82億元，賣超為54.22億元，另統計自2020年年初至9月11日止，外資總買進金額為8兆2,630.50億元，總賣出金額為8兆9,179.60億元，累計賣超為6,549.10億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆8,174.34億元新台幣，占全體上市股票市值的43.76%，較9月4日的16兆7,175.66億元新台幣，增加998.68億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進113,193千股，賣出53,734千股，買超59,459千股。

第二名：長榮：買進177,713千股，賣出126,909千股，買超50,804千股。

第三名：群創：買進301,572千股，賣出254,096千股，買超47,476千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進234,512千股，賣出285,968千股，賣超51,456千股。

第二名：中纖：買進12,103千股，賣出33,628千股，賣超21,525千股。

第三名：兆豐金：買進23,336千股，賣出44,302千股，賣超20,966千股。