新北教育實驗課程打開學習新視野 瑞柑國小培育ASKER娃

新北市致力推動打破體制課程框架，以讓學生敢問、 敢說為宗旨推動教育實驗課程，並每年評選績優學校。 108學年度共評選出5所國小教育實驗課程績優學校， 提供各校作為課程典範。 其中5年內榮獲3次績優學校的瑞柑國小以2座生態濕地為發想， 並以瑞柑三寶—樹蛙、蝴蝶、螢火蟲交織出「蛙蛙國」與「柑仔瀨」 自然學習場域，造就學生與眾不同的知性趣味童年。

新北市教育局長張明文表示，新北市在實驗教育上已奠基良好基礎， 因應實驗三法及新課綱啟動與紮根，國中小推動教育實驗課程， 也發展多元特色教學，同時朝向創新與精緻方向發展適性教育。 自102學年度起推動教育實驗課程今年已邁入第8年， 其中申請國小教育實驗課程計有68校186班， 其中跨領域專題高達89班，深廣並具， 議題多元的課程為學習地圖開了新頁， 也從中培養及發掘學校發展特色課程， 進而作為轉型為實驗教育學校的基礎。

領導瑞柑國小教育實驗課程走向跨領域整合的王淑芬校長指出， 教育實驗課程破框跨界學習， 以跨領域專題設計建構ASKER學習模組， 培養孩子成為家鄉守護神、國際小公民、生態小戰士和生活創客家， 成為愛思考、愛問的ASKER娃，述說出瑞柑國小的故事。 教務主任丁乃微則強調，教育實驗課程讓學生學得有意義， 老師教得有感覺。透過此課程，師生對於家鄉與環境皆產生使命感， 學校老師認為教育實驗課程是親師生皆可參與，從感動出發的課程。

雯雯是新住民子女，個性靦腆害羞，透過學習柑仔瀨聚落生活、 柑坪礦業興衰的課程，更加深刻的認識文史產業， 她多次擔任導覽員，表達變得更加自信，老師和家長都非常欣慰。 來自單親家庭的達達，父母離異後，情緒經常焦慮不安， 自從接觸說唱藝術課後，他已能熟背段子，說給爸爸和妹妹聽， 改善了親子關係。達達說： 可以用不一樣的方法學習到很有用的知識像是生態、 或是有趣的說唱藝術表演，還能親自參與守護行動，我很喜歡。 二年級的「青蛙王子」小謙和同學蹲在草地喊著「眶眶、眶眶…」， 他在找他的好朋友黑眶蟾蜍。別看他年紀小， 對於校園中的青蛙可是如數家珍，班上同學經常一起在校園中「 尋寶」，他說蛙蛙是學校的原住民，應該尊重牠們， 跟牠們好好相處！

本年度的績優學校尚有仁愛國小、插角國小、明志國小、 豐年國小等4校，仁愛國小在課程共備分享上見長。 插角國小的親生藝文互動及自然體驗是該校課程亮點。 明志國小的學生作品結合大型集會擺攤進行展出， 豐年國小則融入資訊課程進行程式開發。 各校教育實驗課程皆形塑校本特色，也相當受到學生歡迎。