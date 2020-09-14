美麗信花園酒店光廊Light Café 　基隆現釣活凍小捲只送不賣　假日澎湖現開生蠔無限吃

美麗信花園酒店光廊Light Café餐廳，即將推出【精緻吃+優惠拿】餐飲活動，消費滿額就送基隆現釣活凍小捲，假日海陸自助沙拉吧更提供「現開澎湖生蠔」無限吃，就是要讓嘉賓吃的精緻、拿的開心。

9月15日起至10月31日，光廊Light Café餐廳推出【精緻吃+優惠拿】餐飲回饋活動，每張發票結帳金額只要達到1000元，即可將基隆「現釣活凍小捲」帶回家，滿1000元送一盒、滿2000元送二盒，以此類推…。光廊餐廳平日週一至週五午間，提供豪華個人套餐及單點服務，最低每人只要NT$230+10%起，假日週五晚間起至週日提供「食在精點˙半自助式套餐」，每套只要NT$799+10%起，假日更於海陸自助沙拉吧檯上，加碼提供「澎湖現開生蠔」無限吃活動；單點海陸沙拉吧，成人每位僅要NT$520+10%、孩童每位NT$260+10%，如此優惠的價格就是要讓嘉賓吃的過癮、吃的豪邁，更能將鮮凍小捲帶回家。

保證新鮮只送不賣的活凍小捲，是美麗信與基隆八斗子漁民一同合作，以包下整船漁貨方式，力求將最新鮮小捲鮮凍到嘉賓口中，每盒新鮮看得見，帶回家後只要簡單川燙或大火快炒就能吃到來自大海的新鮮味。在美麗信用餐，不僅能品嘗邱主廚用心烹調的美味料理，消費滿額還能將整盒小捲免費帶走，如此優惠的絕妙搭配，最適合嘉賓呼朋引伴來場歡樂聚餐活動，敬請事先訂位以免久候；訂位專線：(02)7702-5888。