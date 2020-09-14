華麗轉身 勞工博物館東南亞文化日讓台灣移工展現自信

「移起下班‧華麗轉身」—勞工博物館舉辦的東南亞文化日，移工朋友下站在舞台上暢所欲言、表現自我(翻攝自勞工博物館臉書) 「移起下班‧華麗轉身」—勞工博物館舉辦的東南亞文化日，移工朋友下站在舞台上暢所欲言、表現自我(翻攝自勞工博物館臉書)

高雄市勞工博物館今年再次與1095合作，於6月培訓了東南亞語導覽志工夥伴，準備於未來服務進入勞博參觀的國際朋友們！而昨(13)日就是他們首次登場服務的日子了！「移起下班‧華麗轉身」—勞工博物館舉辦的東南亞文化日，期望移工朋友下班後脫下一身疲憊，抓起麥克風，換上全身自信，站在舞台上暢所欲言、表現自我。

活動當日上午10點開始，館內3-4樓展場空間就有全日的東南亞語導覽服務，讓勞博館初登場的東南亞語導覽志工們一展身手。此外還邀請擅長捕捉移工朋友身影的攝影師鄭百騰駐點移工沙龍攝影棚，並在現場展出作品。4樓常設展廳長廊還有由新住民夥伴擔任關主的東南亞各國工作面面觀賓果遊戲攤位，完成賓果連線還送東南亞風情小物喔！

活動日下午，室外舞台區也是好戲登場，高市勞工局陳石圍副局長及海星國際服務中心楊謙神父及高雄在地工會的貴賓們都到場共襄盛舉。由陳副局長為完成訓練的母語導覽員們頒發結業證書之後，展開了舞台區一連串的精采樂團演出以及勞工心聲大聲說的活動。

勞博表示，本次活動特別感謝合作夥伴1095文史工作室一起打造了這樣一個內容豐富意義深刻的東南亞文化日，也感謝印尼移工朋友組成的燈塔樂團、越南移工朋友組成的越南竹笛在臺灣以及壓軸的屏東安格隆國際家庭親子樂團超棒的演出！（新聞轉載自新住民全球新聞網）