台灣苗栗客家歌謠暨採茶戲成果匯演 新住民也學客語

苗栗縣政府舉辦「109年度客家歌謠暨採茶戲推廣計畫成果匯演」新住民社團姊妹學習客語，用客語來參加演出(翻攝自客委會網站) 苗栗縣政府舉辦「109年度客家歌謠暨採茶戲推廣計畫成果匯演」新住民社團姊妹學習客語，用客語來參加演出(翻攝自客委會網站)

客家委員會主任委員楊長鎮12日前往苗栗縣文化觀光局中正堂參加「109年度客家歌謠暨採茶戲推廣計畫成果匯演」，觀賞來自苗栗縣內不同團體表演的學習成果，連新住民姊妹用客語來參加演出；隨後楊主委前往公館參加「2020公館客庄陶藝饗宴系列活動」與鄉親一同感受客庄陶藝濃濃風情。

楊主委表示，採茶歌謠跟採茶戲可以說是客家傳統藝術中非常重要的文化資產，長期在客庄就有歌謠班，相對於臺灣其他族群可以說是一個特色，而在當中可以看到新住民姊妹用客語來參加演出更是非常難能可貴，長期以來各地透過這樣的學習，傳承客家的語言文化，客委會將持續與苗栗縣政府合作，辦理發表會讓文化運動交流學習的成果展現出來。

109年度客家歌謠暨採茶戲推廣計畫成果匯演，來自苗栗縣內27個客家歌謠班及1個採茶戲班，共28個客家社團參與，當中有新住民社團學習客語演出，9月12日及13日在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行演出，歡迎民眾到場觀賞。

客委會表示，苗栗縣政府自96年起辦理客家歌謠戲曲推廣計畫，至今已邁入14個年頭，肯定苗栗縣府在推廣客家傳統戲曲歌謠的努力，讓客家文化持續傳承下去。

客委會指出，苗栗地區黏土品質良好，光輝時期曾有多達13家窯場，但由於燒製陶器過程辛苦，許多老窯場面臨後繼無人的窘境。期待有年輕人願意將祖先製陶的精神和客家文化一般永續留存，未來也將持續支持公館鄉公所舉辦富有客家文化及歷史意義的活動，邀請鄉親們共下來參與！（新聞轉載自新住民全球新聞網）